رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: نصر أكتوبر نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث

هنأ المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ٥٢ لانتصار أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن هذا الانتصار العظيم يجسد وحدة المصريين وتمسكهم بأرضهم وهويتهم.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن نصر أكتوبر كان نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، حيث استعاد المصريون ثقتهم بأنفسهم، وأثبتوا للعالم قدرتهم على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، مؤكدًا أن الروح التي صنعت النصر مازالت تقودنا في مسيرة التنمية والبناء.

واختتم: نصلي أن يحفظ الله مصر وقيادتها وشعبها، وأن تبقى ذكرى نصر أكتوبر دافعًا يلهمنا جميعًا لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء والسلام.