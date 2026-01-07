قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس من الكاتدرائية تؤكد وحدة المصريين ورسائل المواطنة الشاملة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

قال النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حملت رسائل واضحة حول وحدة المصريين وأهمية تعزيز المواطنة دون أي تمييز بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار حافظ، إلى أن مشاركة الرئيس في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد؛ تجسد الالتزام الثابت بالدولة المصرية تجاه جميع مواطنيها، وتؤكد أن مصر بلد واحد يجمع جميع أبنائها، مسلمين ومسيحيين، في إطار احترام متبادل ومحبة وطنية.

وأضاف أن خطاب الرئيس تضمن رسائل واضحة للجميع بأن «مصر كلها واحد»، وأن أي محاولة لزرع الفتنة أو خلق التفرقة بين المصريين ستبوء بالفشل أمام وحدة الشعب وإرادته الصلبة في الحفاظ على استقرار الوطن.

وأكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مصر تواجه العديد من التحديات، لكن تماسك المجتمع المصري ووحدة نسيجه الوطني هي القوة الحقيقية التي تعزز الدولة وتحصنها من أي محاولات للنيل من أمنها واستقرارها.

وأكد على أن الكلمات التي ألقاها الرئيس تأتي لتعكس نهج القيادة السياسية في تعزيز قيم المحبة والانتماء للوطن، والعمل على بناء مجتمع متماسك، داعيًا المصريين جميعًا إلى التمسك بالوحدة الوطنية والتعاون لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب

