قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
موسكو: انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الروسية مارينيرا عقب صعود القوات الأمريكية على متنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس بالكاتدرائية خطاب وطني واعٍ يستهدف تحصين الجبهة الداخلية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إبراهيم الفيومي

أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية وتهنئته للأقباط بعيد الميلاد المجيد، حملت رسائل وطنية وإنسانية عميقة، تعكس بوضوح ثوابت الدولة المصرية في ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز وحدة الصف الوطني، وتجسيد مفهوم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على المساواة الكاملة بين جميع أبنائها دون أي تمييز ديني أو اجتماعي، وهو ما يمثل أحد أهم مرتكزات الاستقرار المجتمعي في مصر.


وأوضح حليم في بيان له اليوم، أن حرص الرئيس السيسي على التواجد سنويًا داخل الكاتدرائية منذ عام 2015، يؤكد أن هذه الزيارة لم تعد مجرد تقليد بروتوكولي مرتبط بالمناسبات، بل تحولت إلى نهج وطني راسخ ورسالة عملية تؤكد أن الشعب المصري نسيج واحد لا يقبل القسمة أو التصنيف، مضيفًا أن هذا النهج يعكس قناعة القيادة السياسية بأن قوة الدولة المصرية الحقيقية لا تُقاس فقط بالإمكانات، وإنما بتماسك شعبها وقدرته على تجاوز الأزمات متحدًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من أبرز الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس، التأكيد المتكرر على مفهوم «إحنا»، ورفض أي محاولات لتقسيم المجتمع إلى «نحن وهم»، وهو خطاب وطني واعٍ يستهدف تحصين الجبهة الداخلية، وقطع الطريق أمام دعاة الفتنة والكراهية، الذين يسعون إلى النيل من استقرار الوطن عبر بث الشائعات أو استغلال التنوع الديني لإحداث شرخ مجتمعي مصطنع لا وجود له في الواقع المصري.

وأضاف حليم، أن إشادة الرئيس بدور قداسة البابا تواضروس الثاني، وتأكيده على ما يكنه له من تقدير واحترام، تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة المصرية، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة، في دعم الاستقرار، وترسيخ قيم التسامح، ونشر ثقافة المحبة والتعايش المشترك، بما يعزز حالة التفاهم والتكامل بين مختلف مكونات المجتمع، ويؤكد أن الشراكة الوطنية هي الضامن الحقيقي لمستقبل آمن ومستقر.

واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن رسالة الرئيس للمصريين بعدم القلق، مع التشديد على ضرورة التمسك بالوحدة والتلاحم، تمثل وصية وطنية بالغة الأهمية يجب أن يعيها الجميع في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد تحديات إقليمية ودولية متسارعة، مشيرًا إلى أن عام 2026، كما تمنى الرئيس، يمكن أن يكون عامًا أفضل لمصر ولشعبها، طالما ظل المصريون موحدين خلف قيادتهم، متمسكين بقيمهم الوطنية، وحريصين على أمن واستقرار وطنهم، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني تظل الضمانة الأساسية لعبور التحديات والحفاظ على سلامة الدولة المصرية.

النواب مجلس النواب الشيوخ الرئيس السيسي البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

فاهيتا الدجاج

فاهيتا الدجاج على أصولها.. وصفة مختلفة بطعم المطاعم في بيتك

بطاقة التموين

في دقائق من البيت.. طريقة تحديث بطاقة التموين أونلاين 2026

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

المزيد