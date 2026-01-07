أمل سلامة: الوحدة الوطنية سر قوة المصريين

قدّمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن أبناء الوطن الواحد إخوة لا فرق بينهم تحت مظلة الدولة المصرية، وأن وحدة الصف والتلاحم الوطني هما الأساس في مواجهة التحديات وتحقيق مستقبل أفضل لمصر.

وأشارت النائبة إلى أن المصريين يشاركون بعضهم بعضًا الاحتفال بالمناسبات المختلفة دون أي تمييز، في صورة تعكس روح المحبة والتسامح، حيث يشارك المسلمون الأقباط أعيادهم، كما يشارك الأقباط المسلمين أعيادهم، بما يجسد المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية.

وأضافت أمل سلامة أن هذه الروح المتماسكة تتسق مع كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد خلالها أن قوة الدولة المصرية تكمن في تماسك شعبها ووحدته، مشددًا على أن المصريين قادرون على تجاوز أي أزمة مهما كانت التحديات، بشرط الحفاظ على وحدة الصف والعمل المشترك من أجل الوطن.

وشاركت النائبة أمل سلامة في احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد لعام 2026، والذي أُقيم برئاسة الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بكنيسة قصر الدوبارة بميدان التحرير، وذلك بحضور مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التهنئة، إلى جانب مندوبين عن عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.