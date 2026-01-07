قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تجسد وحدة المصريين وترسخ دولة المواطنة

د النائب محمد حمزة ، عضو مجلس الشيوخ
د النائب محمد حمزة ، عضو مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد حمزة ، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية تمثل رسالة وطنية قوية تعكس عمق وحدة الشعب المصري، وتؤكد أن النسيج الوطني المتماسك هو الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة.

وقال النائب محمد حمزة، في تصريح صحفي، إن حرص الرئيس السيسي الدائم على التواجد وسط أبنائه من أقباط مصر في هذه المناسبة الغالية يبعث برسائل طمأنة واضحة، مفادها أن الدولة المصرية تقوم على مبدأ المواطنة الكاملة، وأن جميع المصريين شركاء في الوطن دون تمييز.

وأضاف أن تأكيد الرئيس المتكرر على وحدة الصف الوطني يعكس إيمان القيادة السياسية بأن قوة مصر الحقيقية تكمن في تلاحم شعبها، وأن محاولات بث الفرقة أو النيل من وحدة المصريين مصيرها الفشل أمام وعي الشعب وتماسكه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حديث الرئيس السيسي عن التحديات التي واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية، وربط تجاوزها بوحدة الشعب، يؤكد أن الاصطفاف الوطني هو صمام الأمان الحقيقي في مواجهة الأزمات، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على الاستمرار في مسيرة البناء والتنمية.

وشدد النائب محمد حمزه على أن دعوة الرئيس للمصريين بعدم القلق والتمسك بالوحدة الوطنية تمثل خارطة طريق للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكداً أن وعي الشعب المصري هو خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لإثارة الفتن أو زعزعة الاستقرار.

واختتم النائب محمد حمزه تصريحاته بتوجيه التهنئة لأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن وحدة الهلال مع الصليب ستظل عنوان قوة الدولة المصرية، وأن المصريين سيبقون نموذجاً فريداً في التعايش والتسامح عبر التاريخ.

النائب محمد حمزة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالات عيد الميلاد المجيد المواطنة الكاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

ترشيحاتنا

مواني البحر الأحمر

تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

محافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية ليشارك الإخوة الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد | شاهد

محافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية ليشارك الإخوة الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد| شاهد

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يشهد استلام أول دفعة من حاويات المخلفات المعدنية الجديدة

بالصور

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد