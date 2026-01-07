قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
قسد: مقتل 8 مدنيين وإصابة 52 آخرين نتيجة القصف والاشتباكات في حلب
محافظات

قبل افتتاحها.. تعرف على مشروعات حياة كريمة بمركز كفر سعد بدمياط

محافظة دمياط
زينب الزغبي

قام ديوان عام محافظة دمياط بمتابعة ميدانية جاءت بالتنسيق بين وحدة حياة كريمة وإدارات المتابعة والحوكمة والأزمات بديوان عام المحافظة، استهدفت المرور على المشروعات التى تم تنفيذها بقريتى تفتيش ثان وكفر سعد البلد وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وتزامنًا مع قرب الافتتاحات الرئاسية للمرحلة الأولى.

تم الوقوف على الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات وموقف تشغيلها ، وتضمن المرور تفقد مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية ومراكز الشباب ونقط الإسعاف،  وتم رصد عدد من الملاحظات لتلافيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما قام الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة ووحيد عبد ربه بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الصحية، حيث تفقدا مركز طب الأسرة بكفر سعد البلد والتأكد من الانضباط الادارى بها والاستعداد لزيارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR .

كما تفقدا الوحدة الصحية بالمحمدية لمتابعة الموقف التنفيذى بها تمهيدًا لدخولها الخدمة وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

