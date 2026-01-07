قبل افتتاحها.. تعرف على مشروعات حياة كريمة بمركز كفر سعد بدمياط

قام ديوان عام محافظة دمياط بمتابعة ميدانية جاءت بالتنسيق بين وحدة حياة كريمة وإدارات المتابعة والحوكمة والأزمات بديوان عام المحافظة، استهدفت المرور على المشروعات التى تم تنفيذها بقريتى تفتيش ثان وكفر سعد البلد وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وتزامنًا مع قرب الافتتاحات الرئاسية للمرحلة الأولى.

تم الوقوف على الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات وموقف تشغيلها ، وتضمن المرور تفقد مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية ومراكز الشباب ونقط الإسعاف، وتم رصد عدد من الملاحظات لتلافيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما قام الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة ووحيد عبد ربه بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الصحية، حيث تفقدا مركز طب الأسرة بكفر سعد البلد والتأكد من الانضباط الادارى بها والاستعداد لزيارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR .

كما تفقدا الوحدة الصحية بالمحمدية لمتابعة الموقف التنفيذى بها تمهيدًا لدخولها الخدمة وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.