قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع دليفرى صدمته سيارة تسير عكس الاتجاه في بورسعيد
غراء عظمي يغنى عن الجراحة | الصين تبتكر تكنولوجيا حديثة لمعالجة الكسور خلال 3 دقائق
بيراميدز يختتم استعداداته للقاء العودة مع الجيش الرواندى بالقاهرة
كيف ماتت ميمي شكيب؟.. أسرار وتفاصيل مهمة يكشفها الكاتب محمد الشماع
ثواب التدبر والتأمل في آيات القرآن الكريم.. تعرف عليه
قرار البنك المركزي السبب.. رسوم إنستاباي الجديدة بعد خفض الفائدة
تركيا : يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها على سكان غزة فوراً
بناء الوطن والحفاظ عليه.. البابا تواضروس يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بنصر أكتوبر
ناقد رياضي ينفي تصريحات إسلام الشاطر الإخيرة بشأن الزمالك
هنبقي في المركز الخامس ..الدرديري يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك
يائير لابيد: ينبغي على إسرائيل الانضمام إلى المناقشات التي يقودها ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس: مصر تستضيف للمرة الأولى مؤتمر مجلس الكنائس العالمي

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

نوه قداسة البابا تواضروس الثاني خلال لقائه بالآباء كهنة إيبارشيات محافظة أسيوط، ظهر اليوم، إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول.

وأوضح قداسته أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستضيف المؤتمر للمرة الأولى، بمشاركة وفود من مختلف كنائس العالم. 

وأضاف: "في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ يبدأ المؤتمر بحضور نحو ١٥٠ مشاركًا، وينضم إليهم في ٢٢ أكتوبر حوالي ٣٥٠ مشاركًا إضافيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقرب من ٥٠٠ مشارك."

وأشار قداسة البابا إلى أن شباب الكنيسة القبطية سيكون لهم دور محوري في تنظيم المؤتمر، بدءًا من استقبال الوفود في المطارات، مرورًا بالضيافة، وانتهاءً بترتيب كل فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمنح شبابنا خبرة كنسية وإنسانية متميزة على مستوى عالمي.

وبدأ قداسة البابا الثلاثاء الماضي جولة رعوية في إيبارشيات وأديرة محافظة أسيوط، زار فيها حتى الآن خمس إيبارشيات، إلى جانب الدير المحرق.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني مجلس الكنائس العالمي مجمع نيقية المسكوني الأول الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإسكان

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

وزارة الموارد المائية والري

بيان عاجل من الري عن فيضان النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي

سعر الدواجن

60 جنيه .. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

يسرا المسعودي و أحمد الفيشاوي

يسرا المسعودي و أحمد الفيشاوي من كواليس تصوير فيلم سفاح التجمع

ندوة الفنان رياض الخولي

رياض الخولي: مشواري مليء بالتحديات.. وعام 1996 كان نقطة التحول

بوستر حفل عمرو دياب

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي1 نوفمبر

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. قلبك يتحدث بصوت عالٍِِ اليوم

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد