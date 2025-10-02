خلال حفل الاستقبال بحضور قيادات "أسيوط".. البابا تواضروس: ما أجمل المحبة التي نعيشها معًا في مصر

أقيم مساء اليوم حفل استقبال بدير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة) على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني الذي يزور إيبارشيات وأديرة محافظة أسيوط حاليًا.

حضر الحفل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط وقيادات المحافظة النيابية والعسكرية والأمنية والدينية ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وممثلي الوزارات والهيئات والطوائف المسيحية ورموز المجتمع الأسيوطي.

مصر وتاريخها

كما حضر الحفل إلى جانب نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، ومطارنة وأساقفة إيبارشيات أسيوط وعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية.

وألقيت عدة كلمات امتلأت بعبارات الترحيب والتقدير لقداسة البابا والإشادة بمواقفه الوطنية والإشارة إلى كرازته الدائمة بالمحبة للجميع دون تفرقة.

واختتمت الكلمات بكلمة لقداسته عبر في مستهلها عن سعادته بزيارة أسيوط، وتقديره لمشاعر المحبة التي لمسها في كل التقاهم طوال جولته التي بلغت يومها الثالث.

وأشار قداسة البابا إلى أن كلمة حروف كلمة وطن تحمل معاني هامة فحرف الواو يحمل معنى الوفاء وحرف الطاء يحمل معنى الطمأنينة والنون يشير إلى النعمة.

ثم تحدث قداسته عن قيمة مصر من حيث تاريخها وموقعها، وتأثير نهر النيل في نفوس المصريين وما يخلقه من تقارب ومودة وحياة مشتركة بينهم.

كما نوه إلى قيمة الاستقامة التي عبر عنها المصريون بالمسلة (مصر الفرعونية) والمنارة (في المسيحية) والمئذنة (في الإسلام).

وأشاد بجهود محافظ أسيوط في النهوض بالمحافظة، مثنيًا انشغاله الدائم بذوي الدخول الضعيفة وسعيه لتوفير مشروعات صغيرة لهم.