وضع حجر أساس مستشفى "الخليقة الجديدة" بأسيوط بيد البابا تواضروس

وضع قداسة البابا تواضروس، اليوم، حجر أساس مستشفى "الخليقة الجديدة" لعلاج حالات الإدمان، التابعة لإيبارشية أسيوط.

واستمع قداسته إلى شرح من القس بهنام سعيد عن المستشفى، وأبدى سعادته بالرؤية والفكر اللذين ينفذ بهما مشروع المستشفى الجديد. مثنيًا على تشجيع ودعم نيافة الأنبا يوأنس أسقف لكافة المشروعات الخدمية في الإيبارشية.

يأتي وضع حجر أساس المستشفى ضمن برنامج زيارة قداسة البابا الرعوية الحالية لإيبارشيات وأديرة محافظة أسيوط.

كان قداسته قد زار ايبارشيات ديروط وصنبو، رزقة الدير المحرق، القوصية ومير، أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، وزار كذلك الدير المحرق، قبل أن يبدأ زيارته لإيبارشية أسيوط.