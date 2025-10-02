البابا تواضروس يلتقي رهبان دير "الأنبا هرمينا" بأسيوط

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم، رهبان دير القديس الأنبا هرمينا بجبل قاو بالبداري، التابع لإيبارشية أسيوط، وذلك في مزرعة كيرلومينا التابعة للدير.

ورحب نيافة الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط ورئيس الدير، وسكرتير المجمع المقدس، بقداسة البابا معربًا عن تقديره لزيارة قداسته لإيبارشية أسيوط والتي من المقرر أن يقوم خلالها بتدشين عدد من الكنائس، يلتقي مسؤولي محافظة أسيوط، وأبناء الإيبارشية.

وألقى قداسة البابا عليهم كلمة رهبانية تناول خلالها موضوع "الحياة البسيطة"، وتحدث عن:

- بساطة الفكر.

- بساطة الفهم.

- بساطة المسكن والمقتنيات.

- بساطة الأداء الروحي.

- بساطة العمل.

- بساطة العلاقات.

- بساطة اللغة.

يأتي لقاء قداسة البابا مع رهبان دير القديس الأنبا هرمينا، كأولى أنشطة قداسته الرعوية في إيبارشية أسيوط، وهي خامس الإيبارشيات التي يزورها ضمن جولته الحالية بمحافظة أسيوط.