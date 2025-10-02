البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس، قداس تدشين كاتدرائية القديس الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة، وذلك في ثالث أيام زيارته الرعوية التي تستمر لمدة سبعة أيام.



شهد القداس حضور الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا بسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة وعدد من أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

جدير بالذكر أن كاتدرائية الأنبا انطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس تقع في منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة وتم بدء البناء في الكاتدرائية في عهد مثلث الرحمات الأنبا لوكاس عام 2019 وقام نيافته بأعمال البناء والتشطيب وبعد نياحة الأنبا لوكاس، استكمل الأنبا بيسنتي أعمال التشطيب كاملة.

وتحتوى الكنيسة على ثلاثة مذابح ومعمودية ومكتب الآباء الكهنة وصالون ودورات مياه وطابق ثاني وتتسع الكنيسة لحوالي 1000 شخص واستقبلت الكنيسة رفات القديس حبيب جرجس في شهر فبراير الماضي .



وتتضمن زيارة البابا تواضروس الثاني لمحافظة أسيوط لقاءات مع الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والمكرسين والمكرسات، إلى جانب أبناء الإيبارشيات السبع بالمحافظة. كما تشمل الزيارة لقاءات مع القيادات النيابية والتنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى تدشين عدد من الكنائس، وافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الخدمية الكنسية والتعليمية والطبية والاجتماعية.