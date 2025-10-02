السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته في أسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، يرافقه حرمه و لوسي شنبتيانكوفا المستشارة الثقافية بالسفارة، قاموا بزيارة دير المحرق بمركز القوصية، أحد أبرز المعالم الدينية والأثرية بالمحافظة، وإحدى محطات مسار العائلة المقدسة، وذلك على هامش زيارتهم لأسيوط لحضور ختام مشروع تدريبي لإحدى الجمعيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الهادف إلى دعم الفتيات وذوي الهمم والعاملين بالمهن الصغيرة وتعزيز فرص التأهيل والتشغيل.

رافق السفير التشيكي خلال زيارته إلى الدير كل من الدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، وعزة عبدالعال، مدير إدارة خدمة المواطنين، حيث استمع إلى عرض حول التاريخ الأثري للدير، كما التقط الصور التذكارية مع الآباء الرهبان والقيادات التنفيذية والأمنية بالقوصية.

محطتين بارزتين في مسار العائلة المقدسة

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن أسيوط تزخر بالعديد من المعالم التاريخية والدينية التي تجسد حضارات متعددة، مشيرًا إلى وجود محطتين بارزتين في مسار العائلة المقدسة هما دير السيدة العذراء بجبل درنكة والدير المحرق بالقوصية. وأضاف أن قطاع السياحة يحظى باهتمام كبير من الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإقبال السياحي، مشددًا على أن مصر بلد الأمن والأمان وتفتح أبوابها أمام الزوار طوال العام.

كان محافظ أسيوط كان قد استقبل السفير إيفان يوكل والوفد المرافق له بمكتبه بديوان عام المحافظة أمس، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ودعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتدريب الشباب، إضافة إلى مشروعات إعادة تدوير الأجهزة الطبية والإلكترونية لخدمة الأنشطة التنموية.

جدير بالذكر أن دير المحرق يقع على بعد 12 كيلومترًا غرب مدينة القوصية، وعلى مسافة 327 كيلومترًا جنوب القاهرة، و48 كيلومترًا شمال مدينة أسيوط.