خلال جولته بمركز صدفا.. مدير تعليم أسيوط يجازى معلما وإحالة مدير ووكيل مدرسة للشؤون القانونية

قرر محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمجازاة معلم بمدرسة صدفا للتعليم الأساسى ب 15 يوما وإحالته للشؤون القانونية لتركه عمله بدون إذن وترك الفصل بدون معلم خلال اليوم الدراسى واحالة مدير المدرسة والقيادة الثانية للمرحلة الإعدادية والإشراف اليومى لذات المرحلة للشؤون القانونية والتوصية بتغليظ العقوبة للأهمال الشديد بالمدرسة وعدم انتظام الفصول وسوء حالة النظافة بها مما أدى إلى وجود حالة من عدم الانضباط المدرسى وذلك بالمخالفة للائحة الانضباط المدرسى .



جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم الأربعاء لتفقد بعض مدارس إدارة صدفا التعليمية .

غياب مدير المدرسة



حيث بدأ وكيل الوزارة جولته بزيارة مفاجئة لمدرسة صدفا للتعليم الأساسى والتى تتكون من 15فصل للمرحلة الإعدادية و10فصول للمرحلة الابتدائية وتبين غياب مدير المدرسة وعدم نظافة المدرسة وعدم انضباط الاشراف اليومى للمرحلة الإعدادية ويتفقد الفصول تبين وجود تشققات فى زجاج أحد الفصول وتراكم بعض المقاعد الغير مستغلة وتشقق فى سبورة خشبية بأحد الفصول دون عمل اصلاح لها وعدم وجود قائمة بأسماء الطلاب بأحد الفصول فضلا عن تلاحظ وجود فصل بالصف الأول الاعدادى بدون معلم بالحصة الرابعة خلال اليوم الدراسى وبالفحص تبين ترك معلم دراسات اجتماعية لعمله بدون إذن .

وعلى الفور تم استدعاء الشؤون القانونية والمتابعة الميدانية بإدارة صدفا التعليمية وقرر وكيل الوزارة بمجازاة المعلم الذى ترك عمله بعقوبة 15 يوما واحالته للشؤون القانونية وإحالة مدير المدرسة و وكيل المرحلة الاعدادية والإشراف اليومى لنفس المرحلة للشؤون القانونية مع التوصية بتشديد العقوبة لتسببهم فى الأعمال وعدم الانضباط خلال اليوم الدراسى بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية .



وشدد وكيل الوزارة على استمرار جولاته الميدانية والمفاجئة لكافة المؤسسات التعليمية بالمحافظة وتنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق الانضباط داخل كافة ادارات ومدارس المحافظة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع مشيرا إلى تكثيف اعمال المتابعة الميدانية بصفة مستمرة ومفاجئة لكافة الإدارات التعليمية والمدارس لتحقيق الانضباط والحرص على انتظام العملية التعليمية .