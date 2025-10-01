قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال جولته بمركز صدفا.. مدير تعليم أسيوط يجازى معلما وإحالة مدير ووكيل مدرسة للشؤون القانونية

جولة مدير تعليم أسيوط بمدارس صدفا
جولة مدير تعليم أسيوط بمدارس صدفا
إيهاب عمر

قرر محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمجازاة معلم بمدرسة صدفا للتعليم الأساسى ب 15 يوما وإحالته للشؤون القانونية لتركه عمله بدون إذن وترك الفصل بدون معلم خلال اليوم الدراسى واحالة مدير المدرسة والقيادة الثانية للمرحلة الإعدادية  والإشراف اليومى لذات المرحلة للشؤون القانونية والتوصية بتغليظ العقوبة للأهمال الشديد بالمدرسة وعدم انتظام الفصول وسوء حالة النظافة بها مما أدى إلى وجود حالة من عدم الانضباط المدرسى وذلك بالمخالفة للائحة الانضباط المدرسى .


جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم الأربعاء لتفقد بعض مدارس إدارة صدفا التعليمية .

غياب مدير المدرسة


حيث بدأ وكيل الوزارة جولته بزيارة مفاجئة لمدرسة صدفا للتعليم الأساسى والتى تتكون من 15فصل للمرحلة الإعدادية و10فصول للمرحلة الابتدائية وتبين غياب مدير المدرسة وعدم نظافة المدرسة وعدم انضباط الاشراف اليومى للمرحلة الإعدادية ويتفقد الفصول تبين وجود تشققات فى زجاج أحد الفصول وتراكم بعض المقاعد الغير مستغلة وتشقق فى سبورة  خشبية بأحد الفصول دون عمل اصلاح لها  وعدم وجود قائمة بأسماء الطلاب بأحد الفصول فضلا عن تلاحظ وجود فصل بالصف الأول الاعدادى بدون معلم بالحصة الرابعة خلال اليوم الدراسى وبالفحص تبين ترك معلم دراسات اجتماعية لعمله بدون إذن .
وعلى الفور تم استدعاء الشؤون القانونية والمتابعة الميدانية بإدارة صدفا التعليمية وقرر  وكيل الوزارة بمجازاة المعلم الذى ترك عمله بعقوبة 15 يوما  واحالته للشؤون القانونية وإحالة مدير المدرسة و وكيل المرحلة الاعدادية والإشراف اليومى لنفس المرحلة للشؤون القانونية مع التوصية بتشديد العقوبة لتسببهم فى  الأعمال وعدم الانضباط خلال اليوم الدراسى بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية .


وشدد وكيل الوزارة على استمرار جولاته الميدانية والمفاجئة لكافة المؤسسات التعليمية بالمحافظة وتنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق الانضباط داخل كافة ادارات ومدارس المحافظة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع مشيرا إلى تكثيف اعمال المتابعة الميدانية بصفة مستمرة ومفاجئة لكافة الإدارات التعليمية والمدارس لتحقيق الانضباط والحرص على انتظام العملية التعليمية .

أسيوط وزارة التربية والتعليم مجازاة معلم مدرسة صدفا للتعليم الأساسى اليوم الدراسى مدير المدرسة القيادة الثانية انتظام الفصول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

دولار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

لكزس

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

هيونداي كونا

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

مهرجان الشرقية للخيول

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

بالصور

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بمطار القاهرة

تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

لكزس
لكزس
لكزس

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

هيونداي كونا
هيونداي كونا
هيونداي كونا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد