بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
استبعاد معلمة ضربت طالب بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا
محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 7 أطنان سولار بأحد المخازن قبل بيعها بالسوق السوداء

إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، تواصل جهودها المكثفة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية، لمواجهة كافة صور الغش التجاري وتهريب المواد البترولية والتموينية المدعمة، والتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بحقوق المواطنين.

ضبط 7 أطنان سولار معبأة داخل تنكات بلاستيكية

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط شنت حملة مكبرة بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، وبالاشتراك مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين وإدارة تموين منفلوط، حيث تمكنت الحملة من مداهمة أحد المخازن بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط، وضبط 7 أطنان سولار معبأة داخل تنكات بلاستيكية، قام المتهم بتجميعها دون وجه حق تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.

وأضاف المحافظ أن الحملة شارك فيها كل من: محمود إبراهيم حسين مدير إدارة تموين ديروط، ومأموري الضبط القضائي بإدارة تموين منفلوط عبد الرحيم سيد، ومحمد قوشتي، وعصام عبد الحفيظ، ومصطفى إبراهيم، إلى جانب ، أمين الشرطة جميل أبو قورة.

وشدد اللواء الدكتور هشام أبو النصر على استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع أي محاولة للتلاعب بالمواد البترولية أو التموينية المدعمة.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر أرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، فضلًا عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

الأجهزة التنفيذية مديرية التموين مباحث التموين الحملات التموينية صور الغش الغش التجاري تهريب المواد البترولية

