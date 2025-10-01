قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس النواب: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني
وزير الخارجية يشارك في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
وزير الكهرباء: لا توجد زيادة في الأسعار حتى نهاية العام
مدبولي: القيادة السياسية حريصة على قوانين تعبر عن الشعب وتليق بمصر
رئيس النواب يرد على المشككين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
موسم سياحي واعد.. الغردقة وشرم الشيخ في صدارة الوجهات الأكثر طلبًا
وزارة التخطيط: القطاع الخاص يتصدر النمو الاقتصادي مع تراجع الاستثمارات العامة
الإحصاء: ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر 2025
مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو عدالة حديثة تليق بالمصريين
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشارك مع البابا تواضروس في تدشين كاتدرائية مارمرقس بالدير المحرق

محافظ أسيوط يشارك البابا تواضروس الثاني في تدشين كاتدرائية مارمرقس بالدير المحرق بالقوصية
محافظ أسيوط يشارك البابا تواضروس الثاني في تدشين كاتدرائية مارمرقس بالدير المحرق بالقوصية
إيهاب عمر

شهدت محافظة أسيوط حدثًا روحيًا وتاريخيًا مميزًا، حيث شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تدشين كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بإيبارشية الدير المحرق بقرية رزقة الدير.

جاء ذلك ضمن الزيارة الرعوية لقداسته إلى المحافظة، التي يتفقد خلالها عدداً من الإيبارشيات والأديرة ويلتقي بالآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وأبناء الإيبارشيات السبع بالمحافظة. 

وشهد مراسم التدشين الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والنائب المهندس عمرو أبوالعيون عضو مجلس الشيوخ والنائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات بأسيوط وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، وعدد من مسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وسط حضور شعبي وروحي كبير اتسم بأجواء الفرح والترابط. 

 الزيارة تمثل رسالة محبة وسلام من أرض أسيوط

وأقيم قداس التقديس بمشاركة قداسة البابا، في مشهد تاريخي أضفى على المناسبة روحانية خاصة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركة قداسة البابا في هذا الحدث الفريد، مؤكدًا أن الزيارة تمثل رسالة محبة وسلام من أرض أسيوط التي تحتضن بين ربوعها مسار العائلة المقدسة، وتجسد عمق أواصر الوحدة الوطنية التي تميز الشعب المصري عبر العصور.

وأكد المحافظ أن أسيوط ستظل نموذجًا للتعايش والمودة بين المسلمين والمسيحيين، قيادة وشعبًا، يعملون معًا من أجل بناء وطن قوي يليق بتاريخ مصر العريق وحضارته، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتمامًا خاصًا بترسيخ مبادئ المواطنة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأشاد بالدور الرائد للكنيسة في خدمة المجتمع وتنمية الإنسان روحًا وفكرًا، مؤكدًا دعمه الكامل لكل الجهود التي تعزز قيم المحبة والسلام والتنمية.

من جانبه، عبر قداسة البابا تواضروس الثاني عن تقديره العميق لمحافظ أسيوط لحضوره ومشاركته في هذا الحدث التاريخي، مشيرًا إلى أن الكنيسة – منذ نشأتها في القرن الأول الميلادي – تمثل جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، وتضطلع بدور محوري في إعداد المواطن الصالح القادر على خدمة مجتمعه ووطنه.

وأوضح قداسته أن تدشين الكاتدرائية يمثل يومًا مبهجًا لجميع أبناء الإيبارشية، موجهًا الشكر للأنبا بيجول وأسرة الدير على جهودهم، مؤكدًا أن الكنيسة ستظل قلبًا نابضًا يتسع للجميع. 

كما رحب الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بالحضور، مشيرًا إلى أن الكاتدرائية أقيمت على مساحة 1100 متر مربع ضمن مجمع كنسي متكامل تبلغ مساحته الإجمالية نحو 4200 متر مربع، ويضم أربع كنائس بالإضافة إلى مبنى إداري وخدمي لخدمة أبناء القرية والإيبارشية.

 وفي ختام الفعالية، قدم محافظ أسيوط أيقونة السيدة العذراء إلى قداسة البابا تقديرًا له، فيما أهدى قداسة البابا درع الكنيسة إلى المحافظ ونائبه تعبيرًا عن التقدير المتبادل.

أسيوط قداسة البابا تواضروس الثاني ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تدشين كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول إيبارشية الدير المحرق الزيارة الرعوية المطارنة والأساقفة الإيبارشيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة.. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

إحالة أطقم الاستقبال والطوارئ والمتغيبين عن العمل بمستشفى القاهرة الجديدة

وزير الزراعة

وزير الزراعة: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال 5 سنوات

البابا تواضروس

البابا تواضروس يدشن كاتدرائية "مارمرقس" برزقة الدير المحرق

بالصور

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد