محافظ أسيوط يشارك مع البابا تواضروس في تدشين كاتدرائية مارمرقس بالدير المحرق

شهدت محافظة أسيوط حدثًا روحيًا وتاريخيًا مميزًا، حيث شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تدشين كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بإيبارشية الدير المحرق بقرية رزقة الدير.

جاء ذلك ضمن الزيارة الرعوية لقداسته إلى المحافظة، التي يتفقد خلالها عدداً من الإيبارشيات والأديرة ويلتقي بالآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وأبناء الإيبارشيات السبع بالمحافظة.

وشهد مراسم التدشين الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والنائب المهندس عمرو أبوالعيون عضو مجلس الشيوخ والنائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات بأسيوط وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، وعدد من مسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وسط حضور شعبي وروحي كبير اتسم بأجواء الفرح والترابط.

الزيارة تمثل رسالة محبة وسلام من أرض أسيوط

وأقيم قداس التقديس بمشاركة قداسة البابا، في مشهد تاريخي أضفى على المناسبة روحانية خاصة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركة قداسة البابا في هذا الحدث الفريد، مؤكدًا أن الزيارة تمثل رسالة محبة وسلام من أرض أسيوط التي تحتضن بين ربوعها مسار العائلة المقدسة، وتجسد عمق أواصر الوحدة الوطنية التي تميز الشعب المصري عبر العصور.

وأكد المحافظ أن أسيوط ستظل نموذجًا للتعايش والمودة بين المسلمين والمسيحيين، قيادة وشعبًا، يعملون معًا من أجل بناء وطن قوي يليق بتاريخ مصر العريق وحضارته، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتمامًا خاصًا بترسيخ مبادئ المواطنة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأشاد بالدور الرائد للكنيسة في خدمة المجتمع وتنمية الإنسان روحًا وفكرًا، مؤكدًا دعمه الكامل لكل الجهود التي تعزز قيم المحبة والسلام والتنمية.

من جانبه، عبر قداسة البابا تواضروس الثاني عن تقديره العميق لمحافظ أسيوط لحضوره ومشاركته في هذا الحدث التاريخي، مشيرًا إلى أن الكنيسة – منذ نشأتها في القرن الأول الميلادي – تمثل جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، وتضطلع بدور محوري في إعداد المواطن الصالح القادر على خدمة مجتمعه ووطنه.

وأوضح قداسته أن تدشين الكاتدرائية يمثل يومًا مبهجًا لجميع أبناء الإيبارشية، موجهًا الشكر للأنبا بيجول وأسرة الدير على جهودهم، مؤكدًا أن الكنيسة ستظل قلبًا نابضًا يتسع للجميع.

كما رحب الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بالحضور، مشيرًا إلى أن الكاتدرائية أقيمت على مساحة 1100 متر مربع ضمن مجمع كنسي متكامل تبلغ مساحته الإجمالية نحو 4200 متر مربع، ويضم أربع كنائس بالإضافة إلى مبنى إداري وخدمي لخدمة أبناء القرية والإيبارشية.

وفي ختام الفعالية، قدم محافظ أسيوط أيقونة السيدة العذراء إلى قداسة البابا تقديرًا له، فيما أهدى قداسة البابا درع الكنيسة إلى المحافظ ونائبه تعبيرًا عن التقدير المتبادل.