محافظات

محافظ أسيوط يستقبل شحنة أدوية وكراسي كهربائية لدعم المستشفيات وذوي الإعاقة

محافظ أسيوط يستقبل شحنة أدوية و10 كراسي كهربائية متحركة
محافظ أسيوط يستقبل شحنة أدوية و10 كراسي كهربائية متحركة
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن استلام شحنة جديدة من الأدوية مقدمة كتبرع من إحدى شركات الأدوية بالقاهرة، بالإضافة إلى 10 كراسي كهربائية متحركة، وذلك لتوزيعها على أقسام استقبال الطوارئ والعنايات المركزة بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، وتسليم الكراسي لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الحالات المستحقة من ذوي الإعاقة، دعمًا لحقوقهم في التنقل والدمج المجتمعي.

جاء ذلك خلال مراسم الاستلام التي جرت أمام ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات بأسيوط وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

كميات متنوعة من أدوية الطوارئ

وأوضح المحافظ أن الشحنة تضم كميات متنوعة من أدوية الطوارئ، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيعها بشكل عاجل على مستشفيات الصحة بالمحافظة، وخاصة أقسام الاستقبال وعنايات الطوارئ، طبقًا للاحتياجات الفعلية التي تم رصدها عبر المتابعة المستمرة والتقارير الميدانية.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن هذا الدعم يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير خدمات طبية لائقة للمواطنين، مشيدًا بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دعم جهود الدولة، ومساندة المنظومة الصحية بالمحافظة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الصحة والتأمين الصحي لضمان وصول الأدوية لمستحقيها، ومع التضامن الاجتماعي لتسليم الكراسي الكهربائية لمستحقيها.

كما أعرب المحافظ عن شكره وتقديره للشركة المانحة لهذه الشحنة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في بذل أقصى الجهود لتوفير الاحتياجات الطبية والاجتماعية العاجلة، وتلبية مطالب المواطنين، تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة في تحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.

