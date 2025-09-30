قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية
منعا للرذيلة.. طالبان تقطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن أفغانستان
بسكويت مدعم.. شاهد توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب مدارس الزاوية
محافظات

لبدء زيارته الرعوية.. إيبارشيات أسيوط تنهي استعداداتها لاستقبال البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
إيهاب عمر

استعدت الأجهزة التنفيذية والأمنية وإيبارشيات أسيوط لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الثلاثاء، في زيارة رعوية للمحافظة تمتد لأسبوع.
ووفقًا للمصادر، تشمل الزيارة الرعوية تفقد سبع إيبارشيات التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمحافظة أسيوط، حيث تبدأ الجولة من إيبارشية ديروط وصنبو، حيث يستقبله الأنبا برسوم مطران الإيبارشية مع الآباء الأساقفة المرافقين وجموع الشعب، قبل أن يتوجه إلى دير العذراء المُحرَّق العامر، حيث يلتقي الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، وسط حضور كثيف من الرهبان والأقباط.

يتوجه البابا تواضروس إلى مدينة أسيوط الجديدة


وفي يوم الخميس 2 أكتوبر يتوجه البابا تواضروس إلى مدينة أسيوط الجديدة، حيث يكون في استقباله الأنبا بسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة وجموع الشعب، ثم زيارة لمزرعة كيرومينا وافتتاح نادي الإيمان، على أن يقام مساء اليوم نفسه احتفال رسمي بهذه المناسبة.

أما يوم الجمعة 3 أكتوبر فيدشن البابا مذابح مغارة العذراء بدير السيدة العذراء بجبل درنكة، ثم يلتقي الآباء الكهنة ويزور عدداً من كنائس مركزي ساحل سليم و البداري، مختتمًا اليوم بعشاء رسمي على شرفه.

ويبدأ البابا صباح السبت 4 أكتوبر بتدشين كنيسة القديس مارمرقس الرسول بحي غرب أسيوط وتدشين مذابحها بمناسبة اليوبيل الفضي للتجليات الإلهية وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والكنسية، بينها كاتدرائية العذراء بمنطقة المعلمين، وعدة مدارس جديدة، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمستشفى القلب التخصصي، وفي المساء يلتقي بخورس المكرسات بعد افتتاح قاعة جديدة بفندق العذراء عند سفح جبل درنكة.

الأحد 5 أكتوبر يقوم البابا بتدشين كنائس بدير العذراء مريم بدرنكة وإقامة القداس الإلهي بسفينة النجاة، ثم زيارة دير الزاوية وكاتدرائية القديس أثناسيوس الرسولي.

فيما يشهد الاثنين 6 أكتوبر زيارة ديرَي الأمير تادرس المشرقي بمنفلوط ومارمينا المعلق بإيبارشية أبنوب والفتح، وتُختتم الجولة الثلاثاء 7 أكتوبر بتدشين كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، حيث أكد الأنبا يوأنس أسقف أسيوط في العظة الأسبوعية له أنَّ المصلين سيشاركون في صلوات رفع البخور ابتداءً من السابعة صباحًا، وأنَّ البابا سيبارك الجموع من الطابق الرابع للكنيسة.

إيبارشيات أسيوط البابا تواضروس الثاني قداسة البابا تواضروس الثاني ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية زيارة رعوية سبع إيبارشيات إيبارشية ديروط وصنبو الأنبا برسوم مطران الإيبارشية الأساقفة دير العذراء المُحرَّق العامر الأنبا توماس مطران القوصية الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير

هيدى كرم
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
بورش
هوندا بوكيمون
