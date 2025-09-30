محافظ أسيوط: إزالة 9 حالات تعد على أملاك دولة واسترداد 300 فدان

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالات لـ 9 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية، وذلك في إطار الحملات المستمرة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات دون تهاون أو تقاعس.

إزالة التعديات واسترداد 300 فدان

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم، رئيس المركز، نفذت الحملة التي أسفرت عن إزالة التعديات واسترداد 300 فدان، بمشاركة المهندس أيمن محفوظ مدير الإصلاح الزراعي بأسيوط وصالح البارودي نائب رئيس المركز، وصفاء بدوي رئيس الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، ومنتصر هريدي رئيس الوحدة المحلية بمير، وأعضاء لجنة أملاك الدولة، وذلك باستخدام المعدات الميكانيكية الخاصة بالوحدة المحلية.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على الأراضي سواء كانت زراعية أو تابعة لأملاك الدولة، مشددًا على تكليف رؤساء المراكز والقرى بالمتابعة المستمرة لمنع أي محاولات تعدي جديدة، والتعامل معها بكل حزم حفاظًا على حقوق الدولة ومنع تكرار المخالفات.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.