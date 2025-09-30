قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 9 حالات تعد على أملاك دولة واسترداد 300 فدان

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالات لـ 9 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية، وذلك في إطار الحملات المستمرة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات دون تهاون أو تقاعس.

 إزالة التعديات واسترداد 300 فدان

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم، رئيس المركز، نفذت الحملة التي أسفرت عن إزالة التعديات واسترداد 300 فدان، بمشاركة المهندس أيمن محفوظ مدير الإصلاح الزراعي بأسيوط وصالح البارودي نائب رئيس المركز، وصفاء بدوي رئيس الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، ومنتصر هريدي رئيس الوحدة المحلية بمير، وأعضاء لجنة أملاك الدولة، وذلك باستخدام المعدات الميكانيكية الخاصة بالوحدة المحلية.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على الأراضي سواء كانت زراعية أو تابعة لأملاك الدولة، مشددًا على تكليف رؤساء المراكز والقرى بالمتابعة المستمرة لمنع أي محاولات تعدي جديدة، والتعامل معها بكل حزم حفاظًا على حقوق الدولة ومنع تكرار المخالفات.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

