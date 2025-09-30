قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين «المركز التكنولوجي» بقرية شمّا بالمنوفية
الحرب والناس.. قريبًا على قناة الوثائقية احتفالًا بالذكرى 52 لنصر أكتوبر
محافظات

أسيوط: ضبط 565 بطاقة تموينية داخل مخبز وتحرير 206 محاضر خلال 4 أيام| صور

إيهاب عمر

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضبط 565 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز بالمخالفة للقانون، وتحرير 206 محاضر متنوعة خلال حملات مكثفة استمرت 4 أيام، استهدفت المراكز والأحياء بالمحافظة، وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ التموينية وحماية حقوق المواطنين وصون صحتهم، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد، وكيل الوزارة، وبالتعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي، وتضمنت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والمحلات التجارية، والأسواق، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، بالإضافة إلى البدالين التموينيين ومشروعات "جمعيتي" بالوحدات المحلية.

ضبط كميات من السلع الفاسدة

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه تم ضبط كميات من السلع الفاسدة شملت 64 كيلو لحوم ودواجن وكبدة ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محاضر ضد أحد منافذ "جمعيتي" لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بلغت (547 كيلو سكر، 430 زجاجة زيت، 480 كيس مكرونة، 267 باكو بسكويت، 212 كيس مسحوق غسيل، و42 علبة طحينية). كما تم تحرير 3 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و4 محاضر بيع سجائر بأعلى من السعر المقرر، فضلًا عن 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع المخابز، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 189 محضرًا متنوعًا شمل مخالفات نقص وزن، وسوء مواصفات، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحات إعلانية، وتوقف جزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

وأكد أن هذه الحملات تأتي في إطار سياسة الردع الحازم ضد كل من يتلاعب بالسلع التموينية أو يحاول الإضرار بحقوق المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) والبوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .

أسيوط ضبط 565 بطاقة تموينية المخابز المنافذ التموينية تشديد الرقابة على الأسواق مستودعات البوتاجاز المخابز البلدية محطات الوقود البدالين التموينيين

المزيد

