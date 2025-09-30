أسيوط: ضبط 565 بطاقة تموينية داخل مخبز وتحرير 206 محاضر خلال 4 أيام| صور

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضبط 565 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز بالمخالفة للقانون، وتحرير 206 محاضر متنوعة خلال حملات مكثفة استمرت 4 أيام، استهدفت المراكز والأحياء بالمحافظة، وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ التموينية وحماية حقوق المواطنين وصون صحتهم، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد، وكيل الوزارة، وبالتعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي، وتضمنت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والمحلات التجارية، والأسواق، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، بالإضافة إلى البدالين التموينيين ومشروعات "جمعيتي" بالوحدات المحلية.

ضبط كميات من السلع الفاسدة

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه تم ضبط كميات من السلع الفاسدة شملت 64 كيلو لحوم ودواجن وكبدة ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محاضر ضد أحد منافذ "جمعيتي" لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بلغت (547 كيلو سكر، 430 زجاجة زيت، 480 كيس مكرونة، 267 باكو بسكويت، 212 كيس مسحوق غسيل، و42 علبة طحينية). كما تم تحرير 3 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و4 محاضر بيع سجائر بأعلى من السعر المقرر، فضلًا عن 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع المخابز، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 189 محضرًا متنوعًا شمل مخالفات نقص وزن، وسوء مواصفات، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحات إعلانية، وتوقف جزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

وأكد أن هذه الحملات تأتي في إطار سياسة الردع الحازم ضد كل من يتلاعب بالسلع التموينية أو يحاول الإضرار بحقوق المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) والبوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .