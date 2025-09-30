قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
النتيجة عادلة والزمالك سيتراجع بقوة.. طارق الشناوي يعلق على فوز الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إطلاق اسم وزير الخارجية على محور مروري جديد

إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إيهاب عمر

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث وافق المجلس على إطلاق اسم السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وأحد أبناء أسيوط، على أحد المحاور المرورية الجديدة بمدينة أسيوط، وذلك تقديراً لدوره وإسهاماته في دعم التنمية وخدمة المجتمع المحلي.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، فضلاً عن أعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والأحياء ومديري شركات المرافق ومديري إدارات الديوان العام.

إطلاق اسم وزير الخارجية علا محور مروري جديد 

وأكد محافظ أسيوط أن المحور الجديد، المعروف بمحور "سيد" الجاري تنفيذه حالياً عند المدخل الشمالي لمدينة أسيوط بجوار الجدارية على الطريق الدائري، يمثل شرياناً مرورياً استراتيجياً لربط المنطقة بالطريق الزراعي وتخفيف الزحام داخل المدينة، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال تمهيداً لافتتاحه في أقرب وقت.

في السياق ذاته، تابع اللواء هشام أبو النصر أعمال رصف عدد من الشوارع والمحاور الداخلية، من بينها شارع ترعة عبد الله بمنطقة المعلمين بطول 1000 متر وعرض 50 متراً وبتكلفة تقدر بـ18 مليون جنيه، مشدداً على استكمال أعمال المرافق والبنية التحتية قبل بدء الرصف، خاصة مع الزيادة السكانية بالمنطقة واستجابة لشكاوى الأهالي.

كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التنموية، حيث أشار إلى أن نسبة التصالح على مخالفات البناء بلغت 99%، فيما وصلت معدلات تنفيذ منظومة المتغيرات المكانية إلى 97% مؤكدًا حرصه على دفع العمل بالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لتحقيق طفرة تنموية، إلى جانب متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وفقاً للقانون 144 لسنة 2017، مشدداً على عدم التهاون مع أي تقصير، وموجهاً بعقد اجتماعات دورية لرفع نسب الإنجاز وتذليل العقبات.

وناقش المجلس بعض القرارات الخدمية لتحسين مستوى المعيشة، من بينها الموافقة على تعديل تعريفة دخول سوق مواشي منفلوط لمدة ثلاث سنوات بدءاً من ديسمبر 2025 مع زيادة سنوية 10%، إضافة إلى ترخيص 10 ميكروباصات لربط قرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح بموقف الأزهر بمدينة أسيوط، فضلاً عن ترخيص 5 سيارات "كيوت" كبديل للتوك توك لربط القرى بالمدن وتوفير وسائل نقل آمنة وميسرة.

ولم تقتصر الجلسة على مناقشة القضايا الخدمية فحسب، بل تضمنت أيضاً اعتماد عدد من التبرعات التي تدعم جهود التنمية بالمحافظة، منها شحنة أدوية بقيمة 5 ملايين جنيه مقدمة من إحدى شركات الأدوية بالقاهرة، وتبرع نقدي بقيمة مليون جنيه لصالح مشروع تنمية الثروة الحيوانية بعرب مطير.

ووجه المحافظ الشكر للمتبرعين، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على أرض أسيوط.

أسيوط اجتماع المجلس التنفيذي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المحاور المرورية المجتمع المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

ترشيحاتنا

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

بالصور

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد