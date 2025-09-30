محافظ أسيوط: إطلاق اسم وزير الخارجية على محور مروري جديد

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث وافق المجلس على إطلاق اسم السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وأحد أبناء أسيوط، على أحد المحاور المرورية الجديدة بمدينة أسيوط، وذلك تقديراً لدوره وإسهاماته في دعم التنمية وخدمة المجتمع المحلي.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، فضلاً عن أعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والأحياء ومديري شركات المرافق ومديري إدارات الديوان العام.

إطلاق اسم وزير الخارجية علا محور مروري جديد

وأكد محافظ أسيوط أن المحور الجديد، المعروف بمحور "سيد" الجاري تنفيذه حالياً عند المدخل الشمالي لمدينة أسيوط بجوار الجدارية على الطريق الدائري، يمثل شرياناً مرورياً استراتيجياً لربط المنطقة بالطريق الزراعي وتخفيف الزحام داخل المدينة، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال تمهيداً لافتتاحه في أقرب وقت.

في السياق ذاته، تابع اللواء هشام أبو النصر أعمال رصف عدد من الشوارع والمحاور الداخلية، من بينها شارع ترعة عبد الله بمنطقة المعلمين بطول 1000 متر وعرض 50 متراً وبتكلفة تقدر بـ18 مليون جنيه، مشدداً على استكمال أعمال المرافق والبنية التحتية قبل بدء الرصف، خاصة مع الزيادة السكانية بالمنطقة واستجابة لشكاوى الأهالي.

كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التنموية، حيث أشار إلى أن نسبة التصالح على مخالفات البناء بلغت 99%، فيما وصلت معدلات تنفيذ منظومة المتغيرات المكانية إلى 97% مؤكدًا حرصه على دفع العمل بالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لتحقيق طفرة تنموية، إلى جانب متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وفقاً للقانون 144 لسنة 2017، مشدداً على عدم التهاون مع أي تقصير، وموجهاً بعقد اجتماعات دورية لرفع نسب الإنجاز وتذليل العقبات.

وناقش المجلس بعض القرارات الخدمية لتحسين مستوى المعيشة، من بينها الموافقة على تعديل تعريفة دخول سوق مواشي منفلوط لمدة ثلاث سنوات بدءاً من ديسمبر 2025 مع زيادة سنوية 10%، إضافة إلى ترخيص 10 ميكروباصات لربط قرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح بموقف الأزهر بمدينة أسيوط، فضلاً عن ترخيص 5 سيارات "كيوت" كبديل للتوك توك لربط القرى بالمدن وتوفير وسائل نقل آمنة وميسرة.

ولم تقتصر الجلسة على مناقشة القضايا الخدمية فحسب، بل تضمنت أيضاً اعتماد عدد من التبرعات التي تدعم جهود التنمية بالمحافظة، منها شحنة أدوية بقيمة 5 ملايين جنيه مقدمة من إحدى شركات الأدوية بالقاهرة، وتبرع نقدي بقيمة مليون جنيه لصالح مشروع تنمية الثروة الحيوانية بعرب مطير.

ووجه المحافظ الشكر للمتبرعين، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على أرض أسيوط.