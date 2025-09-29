زار منازل الأحباب.. كرامات الشيخ خلف خلال جنازته في أسيوط

شهدت قرية سلام بمركز أسيوط مساء أمس الأحد واقعة غريبة حيث توفي أحد الأشخاص ويدعى " خلف محمد جاد الحق" ويلقب بالشيخ " خلف " وبعد أداء صلاة الجنازة حمل المصلون النعش للتوجه به إلى مقابر العائلة بقرية سلام، ولكن فوجئ أهالي القرية برفض النعش التوجه إلى ناحية المدافن متوجها بهم إلى منازل القرية والقرى المجاورة .

وقال أحد أهالي القرية إنه ظهر أمس توفي " خلف محمد جاد الحق " الملقب بالشيخ خلف لأنه كان حريصا على حضور جلسات الذكر والإنشاد الديني وأعلن في القرية عن صلاة الجنازة بمسجد الشيخ مناع بعد صلاة العشاء يعقبها دفنه بمقابر العائلة بالقرية ، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من صلاة الجنازة على جثمان الشيخ " خلف " حمل أهالي القرية النعش متوجهين به إلى مقابر العائلة ولكن بعد خروجهم من المسجد فوجئ حاملو النعش من الأهالي بأن النعش يجبرهم على اتخاذ طريقا آخر بعيدا عن المقابر،و حاول الأهالي السيطرة على النعش مرة أخرى والتوجه به إلى المقابر ولكن لم يستطيعوا فعل ذلك بعد أن فقدوا السيطرة على النعش وأصبح هو الذي يسير بهم من منزل إلى منزل من المنازل التي كان يتردد عليها " الشيخ خلف " في حياته وتعالت هتافات الأهالي: " الله أكبر .. الله أكبر "

