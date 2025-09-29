قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

جنازة الشيخ خلف
جنازة الشيخ خلف
إيهاب عمر

شهدت قرية سلام بمركز أسيوط أمس الأحد واقعة غريبة، حيث توفي احد الأشخاص ويدعى " خلف محمد جاد الحق" ويلقب بالشيخ " خلف " وبعد أداء صلاة الجنازة حمل المصلين النعش للتوجه به إلى مقابر العائلة بقرية سلام ولكن فوجئ أهالي القرية برفض النعش التوجه إلى ناحية المدافن  متوجها بهم إلى منازل القرية والقرى المجاورة .

فقدوا السيطرة على النعش

وقال أحد أهالي القرية انه ظهر أمس توفي " خلف محمد جاد الحق " الملقب بالشيخ خلف لأنه كان حريصا على حضور جلسات الذكر والإنشاد الديني وأعلن في القرية عن صلاة الجنازة بمسجد الشيخ مناع بعد صلاة العشاء يعقبها دفنه بمقابر العائلة بالقرية ، وعقب الانتهاء من صلاة الجنازة على جثمان الشيخ " خلف " حمل أهالي القرية النعش متوجهين به إلى مقابر العائلة ولكن بعد خروجهم من المسجد فوجئ حاملي النعش من الأهالي بأن النعش يجبرهم على اتخاذ طريقا آخر بعيدا عن المقابر. 

حاول الأهالي السيطرة على النعش مرة أخرى والتوجه به إلى المقابر ولكن لم يستطيعوا فعل ذلك بعد أن فقدوا السيطرة على النعش وأصبح هو الذي يسير بهم من منزل إلى منزل من المنازل التي كان يتردد عليها " الشيخ خلف " في حياته وتعالت هتافات الأهالي " الله أكبر .. الله أكبر " .

المتوفى زار منزل أحبابه في 3 قرى قبل دفنه

وأضاف أن النعش زار كل المنازل التي كان يزورها في حياته حتى أن توجه إلى قريتي العدر وبهيج وزار منازل بهما كان يزور أصحابها في حياته وظل الأمر على ذلك لمدة 4 ساعات حتى أن تمكنوا من السيطرة على النعش والتوجه به إلى مقابر العائلة بقرية سلام مرة أخرى وتمكنوا من دفن الجثمان بعد 4 ساعات من السير به من منزل إلى منزل بقرى سلام وبهيج والعدر بأسيوط.


وقال أحد أهالي القرية إن الشيخ " خلف " كان يحرص على الذكر في حلقات الذكر والإنشاد الديني التي كنت تقام في القرية والقرى المجاورة ويشهد له بحس المعاملة.

أسيوط قرية سلام صلاة الجنازة النعش مقابر العائلة القرى المجاورة جلسات الذكر الإنشاد الديني الشيخ مناع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن تطلق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مبادرة اجيال

المركز القومي للبحوث يحتفل بالختام الناجح لمبادرة أجيال لصيف 2025

الدكتور سلطان أحمد الخلف

الأطباء البيطريين بالكويت: الزمالة إنجاز غير مسبوق بقيادة مصر

بالصور

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

فيديو

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد