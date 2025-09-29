قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب
وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بأبو قرقاص ويؤكد على أهمية مادة البرمجة
سموتريتش يحدد لنتنياهو خطوطا حمراء قبل لقاء ترامب بشأن غزة
تحقيقات وملفات

النعش طاف 4 ساعات.. كرامات الشيخ خلف خلال جنازته في اسيوط..ما الذي حدث؟

جنازة الشيخ خلف
جنازة الشيخ خلف
أسيوط: إيهاب عمر

شهدت قرية سلام بمركز أسيوط مساء أمس الأحد واقعة غريبة حيث توفي أحد الأشخاص ويدعى " خلف محمد جاد الحق" ويلقب بالشيخ " خلف " وبعد أداء صلاة الجنازة حمل المصلون النعش للتوجه به إلى مقابر العائلة بقرية سلام، ولكن فوجئ أهالي القرية برفض النعش  التوجه إلى ناحية المدافن متوجها بهم إلى منازل القرية والقرى المجاورة .

فقدوا السيطرة على النعش

وقال أحد أهالي القرية إنه ظهر أمس توفي " خلف محمد جاد الحق " الملقب بالشيخ خلف لأنه كان حريصا على حضور جلسات الذكر والإنشاد الديني وأعلن في القرية عن صلاة الجنازة بمسجد الشيخ مناع  بعد صلاة العشاء يعقبها دفنه بمقابر العائلة بالقرية ، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من صلاة الجنازة على جثمان الشيخ " خلف " حمل أهالي القرية النعش متوجهين به إلى مقابر العائلة ولكن بعد خروجهم من المسجد فوجئ حاملو النعش من الأهالي بأن النعش يجبرهم على اتخاذ طريقا آخر بعيدا عن المقابر،و حاول الأهالي السيطرة على النعش مرة أخرى والتوجه به إلى المقابر ولكن لم يستطيعوا فعل ذلك بعد أن فقدوا السيطرة على النعش وأصبح هو الذي يسير بهم من منزل إلى منزل من المنازل التي كان يتردد عليها " الشيخ خلف " في حياته وتعالت هتافات الأهالي: " الله أكبر .. الله أكبر " .

المتوفى زار منزل أحبابه في 3 قرى قبل دفنه

وأضاف أن النعش زار كل المنازل التي كان يزورها في حياته حتى أنه توجه إلى قريتي العدر وبهيج وزار منازل بهما كان يزور أصحابها في حياته وظل الأمر على ذلك لمدة 4 ساعات حتى تمكنوا من السيطرة على النعش والتوجه به إلى مقابر العائلة بقرية سلام مرة أخرى وتمكنوا من دفن الجثمان بعد 4 ساعات من السير به من منزل إلى منزل بقرى سلام وبهيج والعدر بأسيوط.


وقال أحد أهالي القرية إن الشيخ " خلف " كان يحرص على الذكر في حلقات الذكر والإنشاد الديني التي كانت تقام في القرية والقرى المجاورة ويشهد له بحسن المعاملة.

الشيخ خلف اسيوط جنازة كرامات

