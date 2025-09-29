محافظ أسيوط يتابع انتظام العملية التعليمة ويتفقد مدرسة بدر الرسمية للغات

قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية داخل مدرسة بدر الرسمية للغات بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير الدراسة بكافة المدارس الحكومية والرسمية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، والمهندس أحمد صلاح فتحي وكيل مديرية الطرق والنقل وممثل مجلس أمناء المدرسة، ومحمد ماهر مدير المدرسة.

ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد مكتبة المدرسة وما تضمه من مراجع وكتب متنوعة، مشددًا على أهمية ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، كما تفقد معامل الصوتيات والحاسب الآلي، حيث أشاد بتطوير معمل الصوتيات ورفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلي، واستمع إلى شرح حول آلية تشغيل الأجهزة الحديثة ودورها في دعم العملية التعليمية موجهًا بضرورة إعادة تدوير الشاشات القديمة للاستفادة منها في تدريب الطلاب، إلى جانب تحديث البرامج التعليمية بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

تبادل المحافظ الحديث مع بعض الطلاب والمعلمات

كما حرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية التي تضم 1436 طالبًا وطالبة، وهنأهم بالعام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التفوق والنجاح، داعيًا الطلاب إلى الجد والاجتهاد والتسلح بالعلم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وتبادل المحافظ الحديث مع بعض الطلاب والمعلمات، مؤكدًا أهمية المشاركة والحوار داخل الفصول التعليمية لتعزيز التفاهم والتواصل الفعال.

وفي ختام جولته، شدد اللواء هشام أبوالنصر على مسئولي التربية والتعليم بضرورة متابعة انتظام الدراسة في مختلف مدارس المحافظة، وتوفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب، بما يضمن لهم بيئة تعليمية متميزة تسهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم.