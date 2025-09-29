تعليم أسيوط تكشف حقيقة هروب طلاب من أعلى سور مدرسة

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن مقطع فيديو يظهر طلاباً يقفزون من أعلى سور منزل مهجور، زاعمين أنه سور إحدى مدارس المحافظة.

إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام

وأكدت المديرية في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أن الفيديو لا علاقة له بأي مدرسة من مدارس أسيوط، وأن ما ورد من ادعاءات عارٍ تماماً من الصحة ويهدف إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.

وأوضحت أن المنزل الظاهر في الفيديو مهجور وغير مكتمل البناء، وأن الطلاب يقومون بعبور السور كطريق مختصر لتفادي السير في عدة شوارع، وهو أمر شائع في القرى.

وشدد البيان على أن جميع مدارس المحافظة مؤمنة بالكامل، ولها أسوار مشيدة وملونة بألوان جاذبة، كما يتم إغلاق أبواب المدارس طوال اليوم الدراسي ولا يتم فتحها إلا عند انتهاء اليوم وفقاً للضوابط واللوائح المنظمة.

وناشدت مديرية التربية والتعليم جميع الصحفيين والمراسلين تحرّي الدقة في نشر الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها عبر أي وسيلة إعلامية، حرصاً على عدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدة أن التعليم يمثل أحد ركائز الأمن القومي. ودعت الراغبين في الحصول على بيانات رسمية إلى التواصل مع مكتب إعلام المديرية أو متابعة صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

كما دعت المديرية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الادعاءات الكاذبة التي يروجها منتحلو صفة الصحفيين بهدف إثارة الفتن وتزييف الحقائق.