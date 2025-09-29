قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
يهدد الأمن الغذائي.. سؤال برلماني لمواجهة مافيا السوق السوداء في الأسمدة
الشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة
الدفع بأوناش لرفع عربات قطار البضائع ببني سويف.. والتحفظ على السائق
رئيس البرلمان الإيراني: الغرب أساء استخدام المفاوضات لتفكيك قدرات طهران الصاروخية
هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح
لموظفي الحكومة .. الضوابط القانونية للحصول على إجازة بدون مرتب
محافظات

تعليم أسيوط تكشف حقيقة هروب طلاب من أعلى سور مدرسة

مديرية التربية والتعليم بأسيوط
إيهاب عمر

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن مقطع فيديو يظهر طلاباً يقفزون من أعلى سور منزل مهجور، زاعمين أنه سور إحدى مدارس المحافظة.

إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام

وأكدت المديرية في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أن الفيديو لا علاقة له بأي مدرسة من مدارس أسيوط، وأن ما ورد من ادعاءات عارٍ تماماً من الصحة ويهدف إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.

وأوضحت أن المنزل الظاهر في الفيديو مهجور وغير مكتمل البناء، وأن الطلاب يقومون بعبور السور كطريق مختصر لتفادي السير في عدة شوارع، وهو أمر شائع في القرى.

وشدد البيان على أن جميع مدارس المحافظة مؤمنة بالكامل، ولها أسوار مشيدة وملونة بألوان جاذبة، كما يتم إغلاق أبواب المدارس طوال اليوم الدراسي ولا يتم فتحها إلا عند انتهاء اليوم وفقاً للضوابط واللوائح المنظمة.

وناشدت مديرية التربية والتعليم جميع الصحفيين والمراسلين تحرّي الدقة في نشر الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها عبر أي وسيلة إعلامية، حرصاً على عدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدة أن التعليم يمثل أحد ركائز الأمن القومي. ودعت الراغبين في الحصول على بيانات رسمية إلى التواصل مع مكتب إعلام المديرية أو متابعة صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

كما دعت المديرية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الادعاءات الكاذبة التي يروجها منتحلو صفة الصحفيين بهدف إثارة الفتن وتزييف الحقائق.

أسيوط التربية والتعليم مدارس مدارس أسيوط اليوم الدراسي الصحفيين الأخبار صحة المعلومات

