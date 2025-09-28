محافظ أسيوط: حملات تموينية مكبرة على محلات الذهب وتحرير 9 محاضر مخالفات

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها التموينية المكثفة على مختلف الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

التأكد من صحة الأوزان ومطابقة المشغولات الذهبية للمواصفات والدمغات الرسمية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، شنت حملة مكبرة بالاشتراك مع هيئة الدمغة والموازين، وبالتنسيق مع مفتشي المديرية وإدارتي تموين حي شرق وحي غرب، استهدفت محلات الذهب للمرور عليها والتأكد من صحة الأوزان ومطابقة المشغولات الذهبية للمواصفات والدمغات الرسمية، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر إثبات حالة لمحلات الذهب لعدم دمغ الموازين الخاصة بوزن الذهب وتحرير 3 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي على مختلف الأنشطة التجارية لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو الغش، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط أعلنت عن تخصيص خطوطًا ساخنة لتلقي الشكاوى على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، و(088/2135858 – 088/2135727)، إضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.