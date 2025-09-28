قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ تنفيذ قرار مصادرة العجول والماشية الهائمة في الشوارع
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
ضبط عدد من القضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يصطحب وفدًا من العربية للتصنيع لاختيار موقع لإقامة معرض دائم

محافظ أسيوط يصطحب وفدًا من الهيئة العربية للتصنيع لاختيار موقع لإقامة معرض دائم
محافظ أسيوط يصطحب وفدًا من الهيئة العربية للتصنيع لاختيار موقع لإقامة معرض دائم
إيهاب عمر

اصطحب اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفدًا من الهيئة العربية للتصنيع في جولة ميدانية لاختيار الموقع الأنسب لإقامة معرض دائم لمنتجات الهيئة داخل المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين.

شارك في الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظ، والعميد أحمد عبد الرحمن عبد الغفار مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة والمدير العام للشئون الإدارية، والمهندس سيد محمد الدراملي مدير قطاع الإنتاج بالهيئة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات، وأحمد عبد الحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح.

 دعم مشروعات الشباب وتوفير سيارات عصرية

وتأتي الجولة استكمالًا لزيارة المحافظ الأخيرة لمقر الهيئة العربية للتصنيع، والتي شهدت مباحثات موسعة مع اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حول سبل التعاون في عدة مجالات أبرزها: دعم مشروعات الشباب، وتوفير سيارات عصرية تلائم السوق المحلي، وإنشاء منظومات متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة والزراعية، وتصنيع أفران صديقة للبيئة وماكينات تدوير المخلفات، إلى جانب مشروعات معالجة وتنقية المياه، والتوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وإعادة تدوير الأخشاب والأجهزة الإلكترونية.

وأكد محافظ أسيوط أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يجسد توجه الدولة نحو تعميق الشراكات الوطنية وتكامل الجهود المؤسسية لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن إقامة معرض دائم للمنتجات بأسيوط سيوفر للمواطنين سلعًا محلية بمستوى عالمي وأسعار مناسبة مع إتاحة أنظمة تقسيط ميسرة، فضلًا عن إتاحة فرص تدريب وتأهيل للشباب عبر معاهد وأكاديميات الهيئة، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتفتح آفاقًا جديدة للتشغيل.

كما تفقد المحافظ مركز التدريب "خان الخليلي" للحرف اليدوية والتراثية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية لتحويله إلى مركز نموذجي وفق أحدث المعايير، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تمكين الشباب عبر برامج تدريبية متخصصة بالصناعات اليدوية والتراثية، بما يعزز إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ويوفر دخلًا مستدامًا للأسر ويدعم الاقتصاد المحلي.

واستكمل وفد الهيئة جولته برفقة نائب المحافظ لتفقد عدد من المواقع الأخرى المقترحة لإقامة المعرض لتوفير احتياجات المحافظة من المنتجات المدنية بجودة تضاهي المواصفات العالمية وبأسعار تنافسية.

أسيوط الهيئة العربية للتصنيع معرض دائم أسعار تنافسية أخبار أسيوط تمكين الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

ترشيحاتنا

أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي

رئيس التخطيط القومي يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي للمركز الديموجرافي

خلال الجمعية العمومية

أبوقير للأسمدة تسهم بـ3.53 مليار جنيه في خزينة الدولة خلال 2024/2025

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم السبت 27-9-20225

بالصور

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد