غلق مزلقان السكة الحديد بمدينة القوصية في أسيوط.. اعرف الطرق البديلة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، غلق مزلقان سكة حديد القوصية لإجراء أعمال صيانة.

وقالت الوحدة المحلية بمركز القوصية، إنه بناء على الإشارة الواردة من هندسة السكة الحديد بشأن غلق مزلقان القوصية لزوم أعمال الصيانة للمزلقان ابتداء من يوم الأحد الموافق 28 سبتمبر الجاري ولمدة 3 أيام .

وأوضحت الوحدة المحلية، أن الطرق البديلة خلال فترة غلق مزلقان القوصية من الناحية القبلية مزلقان بني زيد ومن الناحية البحرية مزلقان فزارة. مشددة على أتباع التعليمات لعدم تكدس السيارات خلال فترة الغلق على الطريق .