محافظ أسيوط: شراكة استراتيجية لدعم المشروعات البيئية والصغيرة بأسعار تنافسية وجودة عالمية

قام اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بزيارة لمقر الهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار حرصه على فتح آفاق جديدة للتعاون مع كبرى مؤسسات الدولة، حيث كان في استقباله اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وجاءت الزيارة كخطوة عملية تعكس توجه الدولة نحو تعميق الشراكات الوطنية وتعزيز التكامل المؤسسي باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورية مصر 2030.

وخلال اللقاء، تم استعراض شامل للإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، وسبل توظيفها لخدمة محافظة أسيوط في مختلف المجالات التنموية والخدمية، وتركزت المباحثات على ملفات عدة من أبرزها: دعم مشروعات تشغيل الشباب من خلال توفير سيارات عصرية متنوعة تناسب احتياجات السوق المحلي، تطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق المشروعات البيئية عبر إنشاء منظومات متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ومخلفات ألياف الموز، وتصنيع أفران صديقة للبيئة لإنتاج الفحم النباتي، وماكينات لتدوير المخلفات الزراعية، كما شمل الحوار التعاون في مجالات معالجة وتنقية المياه والصرف الصحي، وتوسيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، إلى جانب مشروعات إعادة تدوير الأخشاب والأجهزة الإلكترونية وتطوير المعدات الميكانيكية بمراكز وأحياء المحافظة.

ولم يقتصر التعاون على المشروعات الخدمية والبيئية فحسب، بل امتد ليشمل دراسة إقامة معرض دائم لمنتجات الهيئة داخل أسيوط، يتيح للمواطنين الحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة ونظم تقسيط ميسرة، فضلًا عن إتاحة فرص تدريب وتأهيل للشباب بمعاهد وأكاديميات الهيئة، بما يسهم في بناء كوادر فنية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل وفتح مجالات تشغيل جديدة.

وأعرب محافظ أسيوط عن تقديره لما شاهده من إمكانات صناعية رفيعة المستوى داخل الهيئة، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل قيمة مضافة قوية لخطط التنمية التي تشهدها المحافظة وأشاد بكفاءة الهيئة في إنجاز المشروعات وفق أعلى معايير الجودة العالمية، لافتًا إلى أنها تعد بحق الذراع الصناعي للدولة، بما تمتلكه من قاعدة إنتاجية وتكنولوجية ضخمة قادرة على توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة، الأمر الذي يحقق وفورات مالية ويعزز خطط التنمية الوطنية.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة ستعمل على توفير جميع احتياجات محافظة أسيوط بأسعار تنافسية وجودة تضاهي المواصفات العالمية، مضيفًا أن توجه الهيئة يقوم على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم المشروعات وتقديم خدمات ما بعد البيع كمسئولية مستدامة.

واختتمت الزيارة بإهداء درع الهيئة العربية للتصنيع لمحافظ أسيوط ثم جولة ميدانية داخل مصنع "قادر" للصناعات المتطورة التابع للهيئة، ومعرض المنتجات المصاحب، حيث أبدى المحافظ إعجابه بما شاهده من قدرات فنية وخبرات بشرية متقدمة، مؤكدًا أن هذه المقومات تمثل رافدًا مهمًا يساهم في تسريع وتيرة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة أسيوط، ويعزز مسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة وتقدمًا.