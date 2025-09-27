قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير تعليم أسيوط : زيارات للمدارس للتعريف بنظام البكالوريا الجديد

تعريف الطلاب بنظام البكالوريا الجديد
تعريف الطلاب بنظام البكالوريا الجديد
إيهاب عمر

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، عن تنظيم زيارات مستمرة بكافة المدارس الثانوية بالادارات التعليمية للتعريف بنظام البكالوريا الجديد واهم مميزاته والفرق بينه وبين نظام الثانوية القديم لإيضاح الحقائق والرد على الشائعات وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط  و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

لقاء الطلاب الجدد لتعريفهم بنظام البكالوريا


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه كلف مديرى التعليم الثانوى ومديرى المراحل بكافة الإدارات التعليمية بالنزول الميدانى للمدارس الثانوية ولقاء الطلاب الجدد لتعريفهم بنظام البكالوريا الجديد تسهيلا للطلاب للاختيار بين النظامين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص .
حيث زارت الدكتورة أميمة كامل مدير مرحلة بالتعليم الثانوى بالمديرية مدرستى 25 يناير الرسمية لغات ومدرسة بدر الرسمية لغات بإدارة أسيوط التعليمية لقاءا تعريفيا بنظام البكالوريا كنظام تعليمى جديد يجرى تطبيقه هذا العام  وتم خلاله التوعية بالفرق بين البكالوريا والثانوية العامة وشرح مزايا نظام البكالوريا الجديد وتوجيه الطلاب بسرعة الاختيار بين النظامين قبل الانتهاء المهلة المحددة للتغيير .
واوضح  دسوقى أن تلك اللقاءات تأتى ضمن سلسلة لقاءات وندوات تعريفية بنظام البكالوريا الجديد تنظمها إدارات ومدارس المحافظة  لشرح نظام البكالوريا الجديد بمشاركة مديرى الادارات التعليمية و وكلاء الادارات ومديرى التعليم الثانوى مشيرا إلى أن اللقاءات تناولت شرح ونشر التفاصيل الخاصة بالكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للمسارات المختلفة في نظامي البكالوريا الجديد والثانوية العام والرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور لإتاحة صورة واضحة للطلاب وأولياء الأمور عن الخيارات التعليمية المستقبلية بما يمنح الطلاب وأولياء الأمور الوقت الكافي للتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة لمساراتهم التعليمية لافتا إلى أن نظام البكالوريا الجديد يساهم فى تلبية احتياجات الطلاب بالمرحلة الثانوية والقضاء على سلبيات النظام الحالى .

واكد وكيل الوزارة ان نظام البكالوريا والذى سيجرى تطبيقه العام الدراسى الحالى يتميز بعدة جوانب منها ان عدد المواد الدراسية فى نظام البكالوريا الجديد بالصفين الثانى والثالث الثانوى 6 مواد دراسية فقط بالإضافة إلى مادة الدين خارج المجموعة أما نظام الثانوية العامة سيكون عدد المواد الدراسية 11 مادة بالصفين الثانى والثالث الثانوى بالإضافة إلى المواد التى لاتضاف للمجموع وبالنسبة لنظام البكالوريا يوفر للطلاب فرص امتحانية متعددة أما نظام الثانوية العامة يوفر للطلاب فرصة امتحانية واحدة فى كل مادة دراسية بالإضافة إلى  امتحان الدور الثانى بنصف الدرجة ولايجوز قانونا للطالب التحويل من نظام الثانوية العامة لنظام شهادة البكالوريا المصرية أو العكس فى حال اختيار نظام بعينه.


وشدد وكيل وزارة التعليم على جميع مديرى الإدارات ومديرى المدارس الثانوية بسرعة استكمال استمارات رغبات الطلاب للاختيار بين نظامى البكالوريا الجديد والثانوية العامة قبل انتهاء المهلة المحددة فى 1 اكتوبر  وتوزيعها على طلاب الصف الاول للاختيار بين نظامى الثانوية مع توقيع ولى الأمر على اختيار الطالب واعتماد الاستمارات من مديرى المدارس كشرط أساسي لطلاب الصف الأول الثانوى تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ، مع التوجيه بتكثيف جهود النشر والاعلان عن الفرق بين نظام الثانوية العامة ونظام البكالوريا الجديد من خلال انفوجرافات توضيحية وافلام فيديو للمسارات والكليات .

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وزارة التربية والتعليم المدارس الثانوية نظام البكالوريا الثانوية العامة البكالوريا تعلين أسيوط

