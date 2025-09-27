قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إصابة 6 أشخاص في إنقلاب سيارة بطريق أسيوط / الفرافرة

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة بطريق أسيوط/ الفرافرة  ناحية قرية دشلوط بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

إنقلاب سيارة ربع نقل 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل 2 كابية ووجود مصابين .

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من فاطمه محمد فيض، 14 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، و طه أحمد عباس، 45 عامًا ، جرح قطعي بالجبهة 4 سم، و محمد فيض عبدالسلام، 47 عاماً، كدمات بالجسم، محمد محمود فيض 12 عاماً    ، اشتباه كسر بالساق اليمني، و نجاح عبدالسلام علي ، 56 عامًا، اشتباه كسر بالعممود الفقري، و محمود فيض عبدالسلام،  35 عاماً ،اشتياه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفي ديروط المركزي لتلقي العلاج ، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .

إنقلاب سيارة حادث إنقلاب سيارة طريق أسيوط الفرافرة مركز ديروط أسيوط مصابين

