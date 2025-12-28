إلزام طلاب جامعة القاهرة 40 ساعة مشاركة اجتماعية خلال سنوات الدراسة.. تفاصيل

أعلن مجلس جامعة القاهرة استحداث نظام "ساعات المشاركة المجتمعية" لطلاب جامعة القاهرة بالتعاون مع محافظة الجيزة، والذي يقوم على فكرة تنمية الوعي والمشاركة المجتمعية الإيجابية، وذلك من خلال دمج الطالب الجامعي في قضايا المجتمع، بحيث يمتد دور الجامعة إلى بناء شخصية متكاملة تمتلك وعيًا وطنيًا وقدرة على العمل الجماعي وتحمل المسئولية، وربط المعرفة النظرية بالتجربة الواقعية.

يلتزم الطالب بـ40 ساعة مشاركة مجتمعية خلال سنوات دراسته

ووفق النظام الجديد يلتزم الطالب بـ40 ساعة مشاركة مجتمعية خلال سنوات دراسته، في مجالات خدمية وتنموية متنوعة، مع امكانية تحصيل الطالب ساعات إضافية تمنحه حوافز مادية ومعنوية يقررها مجلس الجامعة، وبما يسهم في ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي، وتنمية المهارات الحياتية التي تؤهل الخريج لسوق العمل.

الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة بـ7 محافظات بانتخابات النواب لليوم الأخير.. اللجان الفرعية تفتح أبوابها لاستقبال مواطني 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

وأكد رئيس الجامعة أن تطبيق نظام ساعات المشاركة المجتمعية يتم بالتعاون مع محافظة الجيزة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومع الوزارات والهيئات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن توجيه طاقات الطلاب إلى مجالات حقيقية تخدم احتياجات المجتمع المحلي، وتسهم في دعم خطط التنمية، وتعزيز الشراكة بين الجامعة وأجهزة الدولة، لافتا إلى أن مجالات المشاركة المجتمعية تشمل، على سبيل المثال: محو الأمية وتعليم الكبار، والقوافل الطبية والتنموية، وحملات التوعية الصحية والبيئية، ودعم ذوي الهمم ورعاية كبار السن، والمشاركة في المبادرات الرئاسية، والاهتمام بقضايا البيئة والاستدامة، إلى جانب الأنشطة المجتمعية التي تنظمها الجامعة وكلياتها المختلفة.

وأضاف د.عبدالصادق أن نظام ساعات المشاركة المجتمعية يُعد أحد الأدوات الفاعلة لترسيخ مفهوم الجامعة المنخرطة في قضايا مجتمعها، مؤكدًا أن التعاون مع محافظة الجيزة يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية، بما يحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا ويعزز الوعي والمسئولية لدى الطلاب، ومشيرا إلى أن الجامعة تقوم بإنشاء وحدة للإرشاد الاجتماعي على مستوى الجامعة، ووحدات فرعية بالكليات والمعاهد، تتولى تنظيم وتوجيه ومتابعة مشاركة الطلاب، واعتماد الساعات المستوفاة، وإعداد التقارير السنوية اللازمة، بما يضمن حسن التطبيق والانضباط المؤسسي للنظام.

وجدير بالذكر أن نظام ساعات المشاركة المجتمعية سيطبق على الطلاب الجدد اعتبارا من العام الجامعي 2026/2027، وعلى من يرغب من الطلاب القدامى، على أن يُستثنى من التطبيق الطلاب من ذوي الحالات الصحية المزمنة التي تحول دون مشاركتهم، وذلك وفقًا لما نصّت عليه لائحة النظام، وبما يراعي الاعتبارات الإنسانية.