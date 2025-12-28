أخبار أسوان: برامج تدريبية لطلاب المدارس وذوى الهمم والفتيات.. ومنفذ للتأمين الشامل بإدفو.. وعمليات للمرضى غير القادرين

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها .

تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية لتمكين الطلاب وذوى الهمم بأسوان

فقد قامت مديرية التربية والتعليم بأسوان بإشراف من محمود بدوى مدير عام المديرية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بقيادة سهير مكى ، ورؤساء المراكز والمدن بتنظيم ورش عمل بالمدارس الثانوية .

وذلك بهدف تعزيز الثقة بالنفس وبناء الشخصية ، والتخطيط للمستقبل ، فضلاً عن إكتشاف الطاقات الكامنة لدى طالبات المرحلة الثانوية ، وتشجعهن على الطموح والإيجابية وتحمل المسؤولية ، وتنمية وعيهن بذواتهن وقدراتهن وذلك تحت عنوان " أنتى مهمة " وذلك تأكيداً على دور الفتاة كشريك أساسى فى بناء المجتمع ، وإعداد جيل واعى وقادر على المشاركة الفعالة فى التنمية المجتمعية .

مديرية عمل أسوان: تنفيذ برنامج تدريبى فى الملابس الجاهزة والمفروشات

أعلنت مديرية العمل بأسوان عن الإنتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال الملابس الجاهزة والمفروشات بمركز التدريب المهنى بكلابشة وذلك بمشاركة 14 متدربة من قرى دابود ، وكشتمنة غرب ، والأمبركاب بمركز نصر النوبة ، وسلوا بحرى ، وفطيرة بمركز كوم أمبو .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وشهد البرنامج تنفيذ الجوانب النظرية والعملية حيث خضعت المتدربات لإختبارات تقييم شاملة ، وتمكنوا من إجتيازها بنجاح بما يؤكد وصولهن إلى مستوى المهارات المستهدف وفقاً لمعايير التدريب المعتمدة ، وتأهيلهن لسوق العمل أو لبدء مشروعات صغيرة مدرة للدخل .

جهود متنوعة

الأورمان تنفذ عمليات جراحية وقسطرة علاجية مجاناً لمرضى القلب بأسوان

أشرفت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، بقيادة محمد يوسف، على تنفيذ جمعية الأورمان 8 عمليات جراحية وقسطرة علاجية مجانية تماماً لمرضى القلب ضمن الأولى بالرعاية وغير القادرين داخل المحافظة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقًا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

منفذ جديد بمدينة إدفو لتخفيف التكدس وتلقى خدمات التأمين الصحى الشامل

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لفتح منفذ حضارى جديد بمدينة إدفو لتلقى خدمات المنظومة وذلك بجوار مبنى الوحدة المحلية بهدف تخفيف التكدس والإزدحام عن المركز التكنولوجى الملحق بالوحدة المحلية ، وتحقيق أعلى معدلات الإنسيابية فى تلقى الخدمة ، وجاءت هذه التعليمات فى ضوء المتابعة المستمرة لمحافظ أسوان لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات المتنوعة بمنظومة التأمين الصحى الشامل .