منفذ جديد بمدينة إدفو لتخفيف التكدس وتلقى خدمات التأمين الصحى الشامل

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لفتح منفذ حضارى جديد بمدينة إدفو لتلقى خدمات المنظومة وذلك بجوار مبنى الوحدة المحلية بهدف تخفيف التكدس والإزدحام عن المركز التكنولوجى الملحق بالوحدة المحلية ، وتحقيق أعلى معدلات الإنسيابية فى تلقى الخدمة ، وجاءت هذه التعليمات فى ضوء المتابعة المستمرة لمحافظ أسوان لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات المتنوعة بمنظومة التأمين الصحى الشامل .

حيث كلف المحافظ بقيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو زهجر سليمان بالتنسيق مع فرع التأمين الشامل لتجهيز المكان الجديد ، وتوفير أماكن إنتظار للمنتفعين بالمنظومة ، وهو ما تم على أرض الواقع ليكون المنفذ الثانى لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل بما يسهم فى تقليل فترات الإنتظار وتحسين جودة الخدمة المقدمة ، خاصة لكبار السن وذوى الهمم.

التأمين الشامل

وقد شهد تجهيز المنفذ الجديد مشاركة مجتمعية متكاملة لعدد من أهالى مدينة إدفو فى نموذج مشرف للتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلى ، إلى جانب مساهمة الإدارة التعليمية التى قامت بتزيين جدران المكان بلوحات فنية وجمالية مما أضفى عليه طابعاً حضارياً يعكس الإهتمام براحة المواطن .

وأكد محافظ أسوان أن هذا الإجراء يأتى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتحسين منظومة الخدمات الصحية ، ودعم منظومة التأمين الصحى الشامل بما يحقق أهداف الدولة فى توفير خدمة لائقة تحفظ كرامة المواطن وتلبى إحتياجاته فى مختلف مراكز ومدن المحافظة .