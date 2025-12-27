قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
مسئولون كبار في الحرس الثوري الإيراني يكشفون موعد الحرب مع إسرائيل
محافظات

منفذ جديد بمدينة إدفو لتخفيف التكدس وتلقى خدمات التأمين الصحى الشامل

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لفتح منفذ حضارى جديد بمدينة إدفو لتلقى خدمات المنظومة وذلك بجوار مبنى الوحدة المحلية بهدف تخفيف التكدس والإزدحام عن المركز التكنولوجى الملحق بالوحدة المحلية ، وتحقيق أعلى معدلات الإنسيابية فى تلقى الخدمة ، وجاءت هذه التعليمات فى ضوء المتابعة المستمرة لمحافظ أسوان لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات المتنوعة بمنظومة التأمين الصحى الشامل .

حيث كلف المحافظ بقيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو زهجر سليمان بالتنسيق مع فرع التأمين الشامل لتجهيز المكان الجديد ، وتوفير أماكن إنتظار للمنتفعين بالمنظومة ، وهو ما تم على أرض الواقع ليكون المنفذ الثانى لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل بما يسهم فى تقليل فترات الإنتظار وتحسين جودة الخدمة المقدمة ، خاصة لكبار السن وذوى الهمم.

التأمين الشامل

وقد شهد تجهيز المنفذ الجديد مشاركة مجتمعية متكاملة لعدد من أهالى مدينة إدفو فى نموذج مشرف للتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلى ، إلى جانب مساهمة الإدارة التعليمية التى قامت بتزيين جدران المكان بلوحات فنية وجمالية مما أضفى عليه طابعاً حضارياً يعكس الإهتمام براحة المواطن  .

وأكد محافظ أسوان أن هذا الإجراء يأتى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتحسين منظومة الخدمات الصحية ، ودعم منظومة التأمين الصحى الشامل بما يحقق أهداف الدولة فى توفير خدمة لائقة تحفظ كرامة المواطن وتلبى إحتياجاته فى مختلف مراكز ومدن المحافظة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: ضرورة تفعيل دور المراكز البحثية بالجامعات

وزير التعليم العالي

استعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

عمرو بهى

عمرو بهي لصدى البلد: منصات رقمية مبتكرة تعيد تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية في مصر

بالصور

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

دعاوى قضائية تتهم تويوتا "بالغش" وإخفاء عيب خطير في سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

