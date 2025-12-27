مديرية عمل أسوان: تنفيذ برنامج تدريبى فى الملابس الجاهزة والمفروشات

أعلنت مديرية العمل بأسوان عن الإنتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال الملابس الجاهزة والمفروشات بمركز التدريب المهنى بكلابشة وذلك بمشاركة 14 متدربة من قرى دابود ، وكشتمنة غرب ، والأمبركاب بمركز نصر النوبة ، وسلوا بحرى ، وفطيرة بمركز كوم أمبو .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وشهد البرنامج تنفيذ الجوانب النظرية والعملية حيث خضعت المتدربات لإختبارات تقييم شاملة ، وتمكنوا من إجتيازها بنجاح بما يؤكد وصولهن إلى مستوى المهارات المستهدف وفقاً لمعايير التدريب المعتمدة ، وتأهيلهن لسوق العمل أو لبدء مشروعات صغيرة مدرة للدخل .

جهود متنوعة

ومن جانبه أكد محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان بأن هذا البرنامج يأتى فى إطار خطة الوزارة لتوسيع مظلة البرامج التدريبية المجانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بما يحقق أعلى إستفادة ممكنة ويصل بالخدمة التدريبية إلى القرى والنجوع ، والتركيز على الإهتمام بتمكين المرأة بإعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية .

ولفت إلى أن البرنامج يندرج ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك " ، والهادفة إلى تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة ، ورفع كفاءتها المهنية ، وخلق فرص عمل حقيقية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة وبناء الإنسان ، ويعزز بالتالى فى الإستثمار الأمثل لرأس المال البشرى ، ودعم الفئات الأكثر إحتياجاً ببرامج نوعية تسهم فى تحسين مستوى المعيشة والوصول إلى الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى لهم .