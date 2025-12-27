قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
عمرو مصطفى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتجربته الفنية الجديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

مديرية عمل أسوان: تنفيذ برنامج تدريبى فى الملابس الجاهزة والمفروشات

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعلنت مديرية العمل بأسوان عن الإنتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال الملابس الجاهزة والمفروشات بمركز التدريب المهنى بكلابشة وذلك بمشاركة 14 متدربة من قرى دابود ، وكشتمنة غرب ، والأمبركاب بمركز نصر النوبة ، وسلوا بحرى ، وفطيرة بمركز كوم أمبو .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وشهد البرنامج تنفيذ الجوانب النظرية والعملية حيث خضعت المتدربات لإختبارات تقييم شاملة ، وتمكنوا من إجتيازها بنجاح بما يؤكد وصولهن إلى مستوى المهارات المستهدف وفقاً لمعايير التدريب المعتمدة ، وتأهيلهن لسوق العمل أو لبدء مشروعات صغيرة مدرة للدخل .

جهود متنوعة 

ومن جانبه أكد محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان بأن هذا البرنامج يأتى فى إطار خطة الوزارة لتوسيع مظلة البرامج التدريبية المجانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بما يحقق أعلى إستفادة ممكنة ويصل بالخدمة التدريبية إلى القرى والنجوع ، والتركيز على الإهتمام  بتمكين المرأة بإعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية .

ولفت إلى أن البرنامج يندرج ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك " ، والهادفة إلى تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة ، ورفع كفاءتها المهنية ، وخلق فرص عمل حقيقية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة وبناء الإنسان ، ويعزز بالتالى فى الإستثمار الأمثل لرأس المال البشرى ، ودعم الفئات الأكثر إحتياجاً ببرامج نوعية تسهم فى تحسين مستوى المعيشة والوصول إلى الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى لهم .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

بلغة الإشارة.. عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

زيادة الوزن

مش الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

بالصور

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

نيسان
نيسان
نيسان

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

طقطقة الركبة
طقطقة الركبة
طقطقة الركبة

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

