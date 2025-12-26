قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
مصدر أمنى يرد على إدعاءات مرشحة بالجيزة: لن نسمح بأى دعاية إنتخابية أثناء فترة الصمت
مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-12-2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

أسوان .. إحتواء كسر مفاجئ بخط الصرف الصحى بالكرور وإعادة ضخ مياه الشرب للمنازل

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التى قامت بها فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب للتعامل الفورى مع الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور للصرف الصحى رقم (11) مساء أمس بميدان المدخل الجنوبى بجوار منطقة الشرطة العسكرية بقطر 600 مللى ونوعية (GRP). 

أكد محافظ أسوان على أنه تم التعامل مع الكسر خلال الفترتين المسائية والصباحية تحت إشراف ميدانى من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس محمد عبدون نائب رئيس فرع شركة المقاولون العرب.

اصلاح كسر 

حيث تم تحديد موقع الكسر بدقة ، وبدء أعمال الحفر وشفط كميات المياه للوصول إلى الماسورة المتضررة على عمق 3 أمتار ، موضحاً بأنه تم الدفع بكافة المعدات اللازمة من سيارات ولوادر وعربات كسح مما ساهم فى الإنتهاء من أعمال الإصلاح ، وتنفيذ التغيير الكامل للماسورة المتضررة وتركيب الماسورة البديلة ، وأعقب ذلك إجراء إختبار شامل للتأكد من سلامة الخط وعدم وجود أى تسريبات.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه تم إعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى منازل منطقة الكرور ، ومرور المياه من موقع الإصلاح بشكل آمن ومنتظم دون تسجيل أى ملاحظات فنية.

وأكد المحافظ بأنه بالتوازى مع هذه الجهود تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية وعمل الجسات والتصميمات اللازمة لإنشاء محطة رفع المشتل الجديدة للصرف الصحى رقم (12) حيث تم بدء العمل بالمحطة ، والتى تمثل حلاً جذرياً ونهائياً للمشكلة المتراكمة منذ سنوات من أجل إستيعاب تصرفات الصرف الصحى بمنطقة الكرور ، والقضاء على هذه المشكلة بشكل مستدام وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر كيف تنهض الأمم؟ أسرار التقدم التاءات الخمس لمختار شعيب

فتاوى

فتاوى| ما حكم زيارة المقابر والشخص على جنابة؟.. حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر.. السديس: لا يصح حديث في فضل رجب.. والأخبار الواردة ضعيفة أو موضوعة

افتتاح مسجد ببني سويف

بتكلفة تجاوزت 4.2 ملايين جنيها.. افتتاح 3 مساجد في بني سويف بعد إحلالها وتجديدها

بالصور

رمضان 2026.. الصور الاولي من مسلسل تحت الحصار لـ منة شلبي وإياد نصار

نشرة المرأة والمنوعات| حفلات نهاية العام تزيد الإصابة بالنوبات القلبية.. توقعات العرافة العمياء لعام 2026

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

