أسوان .. إحتواء كسر مفاجئ بخط الصرف الصحى بالكرور وإعادة ضخ مياه الشرب للمنازل

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التى قامت بها فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب للتعامل الفورى مع الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور للصرف الصحى رقم (11) مساء أمس بميدان المدخل الجنوبى بجوار منطقة الشرطة العسكرية بقطر 600 مللى ونوعية (GRP).

أكد محافظ أسوان على أنه تم التعامل مع الكسر خلال الفترتين المسائية والصباحية تحت إشراف ميدانى من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس محمد عبدون نائب رئيس فرع شركة المقاولون العرب.

اصلاح كسر

حيث تم تحديد موقع الكسر بدقة ، وبدء أعمال الحفر وشفط كميات المياه للوصول إلى الماسورة المتضررة على عمق 3 أمتار ، موضحاً بأنه تم الدفع بكافة المعدات اللازمة من سيارات ولوادر وعربات كسح مما ساهم فى الإنتهاء من أعمال الإصلاح ، وتنفيذ التغيير الكامل للماسورة المتضررة وتركيب الماسورة البديلة ، وأعقب ذلك إجراء إختبار شامل للتأكد من سلامة الخط وعدم وجود أى تسريبات.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه تم إعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى منازل منطقة الكرور ، ومرور المياه من موقع الإصلاح بشكل آمن ومنتظم دون تسجيل أى ملاحظات فنية.

وأكد المحافظ بأنه بالتوازى مع هذه الجهود تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية وعمل الجسات والتصميمات اللازمة لإنشاء محطة رفع المشتل الجديدة للصرف الصحى رقم (12) حيث تم بدء العمل بالمحطة ، والتى تمثل حلاً جذرياً ونهائياً للمشكلة المتراكمة منذ سنوات من أجل إستيعاب تصرفات الصرف الصحى بمنطقة الكرور ، والقضاء على هذه المشكلة بشكل مستدام وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .