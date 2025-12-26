بيطري أسوان يضبط كمية من اللحوم البلدية غير صالحة بكوم أمبو..صور

تواصل الأجهزة المختصة بأسوان بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تكثيف الحملات الرقابية على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وضبط منظومة تداول الغذاء ، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وبمتابعة من الدكتور جمعة محمد مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان تم تنظيم حملة تفتيش مكبرة ومكثفة بمركز ومدينة كوم أمبو .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كمية من اللحوم البقرية حيث تبين أنها مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن رصد مخالفات الغش التجارى ، وعلى الفورتم تحرير 3 محاضر جنح بقسم شرطة كوم أمبو، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة ، مع إستمرار المرور على الأسواق لضبط أى مخالفات .

حملات

وأكدت مديرية الطب البيطرى بأسوان أن هذه الحملات تأتى ضمن خطة زمنية مستمرة لمراقبة جودة وصلاحية اللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم وأسواق اللحوم والدواجن والأسماك فى إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين ومنع تداول أى منتجات غذائية غير آمنة ، مع التشديد على عدم التهاون مع أى مخالفات تمس سلامة الغذاء ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين .

وقد جاءت الحملة تحت إشراف وتنسيق الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر بالمديرية ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، ووسط مشاركة من الدكتورة ريهام محمود رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة ، والدكتور أحمد حسن مدير مجزر أبو وير ، وبالتعاون مع مفتشى مجلس مدينة كوم أمبو ، وإدارة الصحة ، والتموين ، والبيئة .