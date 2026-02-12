خبير عسكري: مؤتمر شرم الشيخ “نموذج عالمي” لتنظيم مصر.. وخطة ترامب تفتح صفحة جديدة

اعتبر اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن مؤتمر شرم الشيخ شكّل نموذجًا ناجحًا يبرز قدرة الدولة المصرية على التنظيم والحشد الدولي في زمن قياسي، مشيرًا إلى أن المؤتمر جمع ممثلي 44 دولة خلال 72 ساعة فقط، وخرج بنتائج لاقت إشادة واسعة من جميع المشاركين.

الخبرة الدبلوماسية والتنظيمية

وأوضح فرج، خلال حواره في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أن فعاليات المؤتمر تم تنظيمها بكفاءة عالية، مؤكّدًا أن الجميع اتفق على أن مصر تمتلك الخبرة الدبلوماسية والتنظيمية التي تؤهلها لاستضافة مثل هذه المؤتمرات الكبرى بشكل متميز.

خطة الرئيس الأمريكي ترامب

وفي سياق منفصل، أشار الخبير العسكري إلى إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربًا عن ترحيبه بتولي ترامب مسؤولية هذه الخطة بشكل مباشر، مؤكدًا أن حملها اسمه يعكس رؤيته الخاصة، ويفتح الباب أمام تنفيذها وإنهاء حالة الجمود السياسي القائمة.