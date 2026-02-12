ضبط سلخانة مخالفة في منوف.. كميات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تمكن مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية، من ضبط سلخانة لذبح الحيوانات مخالفة وبها لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حيث قام وليد سالم أبو سالم رئيس مركز ومدينة منوف ويرافقه حازم ابو حجر نائب رئيس المركز والمدينة بضبط سلخانه لذبح اللحوم مخالفة وبها آثار للذبح.

وتم ضبط عدد واحد راس ضاني وارجل بقري وجاموسي وجملي ودهون حيوانيه وفشه كميات تقدر بربع طن بتواجد أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم دكتور مادح الشرقاوى ودكتور عمرو الزرقانى وتم تحرير محضر بالواقعه وعرضه على النيابه العامه لأعمال شئونها.

ياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمجازر.