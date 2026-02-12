خالفوا القوانين.. محافظ المنوفية يحيل مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها ، جاء ذلك بناءَ على مذكرة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية .

وتبين من خلال فحص إدارة الشئون القانونية بالمديرية وبناءً علي شكوى عدد من الأهالي ، قيام أعضاء مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بإحدي قري مركز شبين الكوم بجمع مبالغ مالية " تبرعات " من المواطنين بدون الحصول علي ترخيص جمع مال بإسم الجمعية وهو ما يُعد مخالفة للقانون.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .