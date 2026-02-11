مستشار رئيس مجلس الوزراء يناقش مشروعات المياه والصرف الصحي بالمنوفية

استقبل المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اللواء هشام السودانى مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية لمناقشة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية .

أكد، رئيس الشركة أن الاجتماع شهد استعراض شامل للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في المحافظة ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، مع وضع حلول عملية لإزالتها فورًا إلي جانب تحديد أولويات عاجلة للمشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي.

وأشار، إلي أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات مياه وصرف صحي آمنة وفعالة من خلال التنسيق الكامل بين الحكومة والشركة والهيئة القومية لضمان التنفيذ السريع والمتكامل.

وأضاف، أن تلك المشروعات ستسهم في زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي في المحافظة بشكل ملحوظ و تحسين البيئة الصحية وتقليل المشكلات المرتبطة بالصرف في المناطق غير المخدومة الي جانب تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات خدمية تمس حياتهم اليومية.