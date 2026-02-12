قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية ومواد غذائية لـــ 60حالة إنسانية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته بالحالات الإنسانية ضمن سلسلة لقاءاته التي يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

 جاء ذلك بحضور  محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عبد الله السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مديري مديريات الصحة والتموين والعمل والتضامن الاجتماعي .

بدأ محافظ المنوفية لقائه بتقديم خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم داعيا الله عز وجل ان يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة .

سلم محافظ المنوفية مساعدات مالية و مواد غذائية لـ 60  حالة مستحقة من الحالات الإنسانية بقيمة تقارب نصف مليون جنيه من أبناء المحافظة  مراعاة لظروفهم المعيشية  والإجتماعية .

وخلال اللقاء أجري محافظ المنوفية حواراً مع الحالات للإستماع إلى مطالبهم ، موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه ، حيث كلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 23 حالة مرضية بمستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والمخ والأعصاب وأشمون والسادات وقويسنا لإجراء الفحوصات الطبية لهم ، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 8 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 13 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة ، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع  عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .

وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لتلك اللفتة الانسانية وحرص محافظ المنوفية واهتمامه بالاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية لقاء المواطنين مساعدات

