التحفظ على 315 طن مخللات مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء فرع المنوفية ، تم ضبط كيان مخالف غير مرخص بناحية شنوان بشبين الكوم متخصص في إنتاج وبيع مخللات الطعام واستخدامه خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بغرض تحقيق أرباح مالية طائلة ، فضلاً عن افتقار المكان لأدني مستويات الاشتراطات الصحية والصناعية مما يؤثر على صحة المستهلكين وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن:

- ضبط ٣٠٠ طـن مخللات طعام تحت التجهيز معبأة غير مدون عليها بيانات ويظهر عليها علامات تعفن وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

- ضبـط ١٥ طـن مخللات طعام منتج نهائي معد للبيع.

- ضبط ٨ طـن ملح طعام مجهول المصدر.

- ضبط 265 كجم مستلزمات إنتاج وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية على المحال والأسواق والمنشآت التجارية حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.