«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
رئيس الوزراء يُكرم الوزراء السابقين.. ويؤكد: نستكمل ما تم بناءه
الإفتاء: يحرم اتخاذ التسوّل مهنة يتكسب منها الإنسان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

التحفظ على 315 طن مخللات مجهولة المصدر بالمنوفية

مروة فاضل

تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء فرع المنوفية ، تم ضبط كيان مخالف غير مرخص بناحية شنوان بشبين الكوم متخصص في إنتاج وبيع مخللات  الطعام واستخدامه خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بغرض تحقيق أرباح مالية طائلة ، فضلاً عن افتقار المكان لأدني مستويات الاشتراطات الصحية والصناعية مما يؤثر على صحة المستهلكين وتم التحفظ على جميع المضبوطات. 

وأسفرت الحملة التفتيشية عن:

- ضبط ٣٠٠ طـن مخللات طعام تحت التجهيز معبأة غير مدون عليها بيانات ويظهر عليها علامات تعفن وغير صالحة للاستهلاك الادمي.   

- ضبـط ١٥ طـن مخللات طعام منتج نهائي معد للبيع. 

- ضبط ٨ طـن ملح طعام مجهول المصدر.

- ضبط 265 كجم مستلزمات إنتاج وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية على المحال والأسواق والمنشآت التجارية حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.

حملات تموينية تموين المنوفية اخبار محافظة المنوفية المنوفية مباحث التموين

