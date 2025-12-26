أسوان.. انطلاق فعاليات الحوار الوطنى لقضايا المناخ لدعم مشاركة النشء والشباب

شارك المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان فى فعاليات الحوار الوطنى لقضايا المناخ بمحافظة أسوان ، والذى تم عقده تحت عنوان: " النشء والشباب وتغير المناخ : من أجل ضمان مستقبلهم " .

وذلك فى إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز الوعي البيئى فى قضايا المناخ ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وحضر الفعاليات كوكبة من المتخصصين فى المجال البيئى والمجتمعى ، وشهدت فعاليات اللقاء تقديم عرض شامل لعدد من المحاور المهمة ، بدأت بمقدمة حول مفهوم الحوار المجتمعى وأهميته فى التعامل مع قضايا التغيرات المناخية ، وعلاقتها المباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مع استعراض التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على البيئة والموارد الطبيعية والمجتمعات المحلية ، وآليات المواجهة والتكيف مع هذه التحديات .

كما تم خلال اللقاء أيضاً إستعراض جهود محافظة أسوان في مواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنفيذ عدد من المبادرات البيئية ، ودعم مشروعات التشجير، وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ، والتوسع في نشر ثقافة الإستدامة والحفاظ على البيئة .

حوار مجتمعى

وتضمن الحوار فتح باب النقاش الجماعى حيث تم الرد على العديد من التساؤلات والإستفسارات المتعلقة بكيفية تمكين الشباب الأسواني من المساهمة بفاعلية في حلول المناخ عبر محاور التوعية البيئية ، وجمع البيانات ، وتنفيذ حملات النظافة والتشجير ، والإستفادة من الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة فى رصد ومواجهة الظواهر المناخية .

كما تم التأكيد على أهمية ضمان إشراك أصوات الشباب بشكل فعّال في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مبادرات العمل المناخى ، مع توضيح الدور المحورى الذى يجب أن تضطلع به المؤسسات المحلية ، وفى مقدمتها مراكز الشباب ، والمحافظة ، والجامعة ، ومنظمات المجتمع المدنى لدعم الجهود المناخية وبناء قدرات الأجيال الجديدة.

وتناول الحوار كذلك أبرز التحديات التى تواجه فعالية العمل المناخى ، ومنها تحديات البنية التحتية ، ومستويات الوعى المجتمعى ، ونقص الموارد ، وآليات الحوكمة ، فضلاً عن مناقشة أهمية إدخال تغييرات إيجابية في القرارات والسياسات المحلية بما يساهم فى تمكين الشباب والمجتمعات من الإستجابة بشكل أكثر كفاءة لتحديات التغيرات المناخية .

وفى ختام اللقاء تم التأكيد على أن الإستثمار فى وعى وقدرات النشء والشباب يعتبر هو الركيزة الأساسية لضمان مستقبل بيئى آمن ومستدام ، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وخططها لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية الشاملة.