محافظات

انطلاق ليالي الفن بأسوان احتفالا برأس السنة واستقبال العام الجديد

ليالى الفن بأسوان
ليالى الفن بأسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان انطلاق فعاليات " ليالى الفن " ، والتى تستمر على مدار 6 أيام متواصلة وذلك فى إطار إحتفالات محافظة أسوان برأس السنة الميلادية وإستقبال العام الميلادى الجديد 2026 .

وتتم الفعاليات تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، شهد مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل بأسوان .

ويتم تنظيم الفعاليات من خلال فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة ، حيث تقدم باقة متميزة من العروض الفنية المتنوعة التى تعكس ثراء وتنوع التراث الثقافى المصرى ، من موسيقى ورقصات وفنون شعبية وإستعراضية، بمشاركة فرقة الأنفوشى للفنون الشعبية ، وفرقة أسوان للفنون الشعبية بإشراف شعبان حسين ، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى بإشراف المهندسة دينا إبراهيم .

ليالى الفن

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذه التجربة الثقافية المصرية الأصيلة التى تُقام على أرض زهرة الجنوب ، مؤكداً على أنها تمثل نموذجاً ناجحاً لدور الثقافة فى تعزيز الهوية الوطنية ، ونشر الوعى الفنى وإحياء الموروث الشعبى فى إطار إحتفالى يليق بمكانة أسوان التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى عاصمة للثقافة الإفريقية .

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات مسرح " ليالى الفن " تأتى فى إطار دعم الدولة للحراك الثقافى والفنى بالمحافظات ، وتأكيداً على دور الثقافة كأحد محركات التنمية وبناء الإنسان ، وتعزيز القوة الناعمة المصرية على المستويين المحلى والدولى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

