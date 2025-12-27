تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية لتمكين الطلاب وذوى الهمم بأسوان

قامت مديرية التربية والتعليم بأسوان بإشراف من محمود بدوى مدير عام المديرية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بقيادة سهير مكى ، ورؤساء المراكز والمدن بتنظيم ورش عمل بالمدارس الثانوية .

وذلك بهدف تعزيز الثقة بالنفس وبناء الشخصية ، والتخطيط للمستقبل ، فضلاً عن إكتشاف الطاقات الكامنة لدى طالبات المرحلة الثانوية ، وتشجعهن على الطموح والإيجابية وتحمل المسؤولية ، وتنمية وعيهن بذواتهن وقدراتهن وذلك تحت عنوان " أنتى مهمة " وذلك تأكيداً على دور الفتاة كشريك أساسى فى بناء المجتمع ، وإعداد جيل واعى وقادر على المشاركة الفعالة فى التنمية المجتمعية .

وفى سياق آخر تم تنظيم ورشة تدريبية لتعليم أساسيات لغة الإشارة وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمتابعة من الدكتورة نهلة الأنصارى ، وذلك فى إطار خطة شاملة لتعزيز التواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية ، فضلاً عن العمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى فى مجال التواصل بلغة الإشارة.

جهود متنوعة

ونشر ثقافة الدمج المجتمعى وتكافؤ الفرص بما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، ويحقق العدالة والمساواة فى الحصول على الخدمات الحكومية ، مع ترسيخ مبادئ الشمولية والدمج .

كما تم أيضاً تنظيم ورشة عمل توعوية بعنوان " رحلة نجاح رغم التحديات " بقاعة مجلس مدينة كوم أمبو لدعم وتمكين الفئات المختلفة بالمجتمع ، وخاصة ذوى الإحتياجات الخاصة ، وتناولت الورشة العديد من المحاور المهمة المتعلقة بتحديات النجاح ، وسبل التغلب على المعوقات ، وتعزيز الثقة بالنفس ، مع التركيز على دمج ذوى الهمم فى المجتمع بصورة إيجابية وفعالة .