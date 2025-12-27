قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
عمرو مصطفى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتجربته الفنية الجديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية لتمكين الطلاب وذوى الهمم بأسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قامت مديرية التربية والتعليم بأسوان بإشراف من محمود بدوى مدير عام المديرية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بقيادة سهير مكى ، ورؤساء المراكز والمدن بتنظيم ورش عمل بالمدارس الثانوية .

وذلك بهدف تعزيز الثقة بالنفس وبناء الشخصية ، والتخطيط للمستقبل ، فضلاً عن إكتشاف الطاقات الكامنة لدى طالبات المرحلة الثانوية ، وتشجعهن على الطموح والإيجابية وتحمل المسؤولية ، وتنمية وعيهن بذواتهن وقدراتهن وذلك تحت عنوان " أنتى مهمة " وذلك تأكيداً على دور الفتاة كشريك أساسى فى بناء المجتمع ، وإعداد جيل واعى وقادر على المشاركة الفعالة فى التنمية المجتمعية .

وفى سياق آخر تم تنظيم ورشة تدريبية لتعليم أساسيات لغة الإشارة وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمتابعة من الدكتورة نهلة الأنصارى ، وذلك فى إطار خطة شاملة لتعزيز التواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية ، فضلاً عن العمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى فى مجال التواصل بلغة الإشارة.

جهود متنوعة

ونشر ثقافة الدمج المجتمعى وتكافؤ الفرص بما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، ويحقق العدالة والمساواة فى الحصول على الخدمات الحكومية ، مع ترسيخ مبادئ الشمولية والدمج  .

كما تم أيضاً تنظيم ورشة عمل توعوية بعنوان " رحلة نجاح رغم التحديات " بقاعة مجلس مدينة كوم أمبو لدعم وتمكين الفئات المختلفة بالمجتمع ، وخاصة ذوى الإحتياجات الخاصة ، وتناولت الورشة العديد من المحاور المهمة المتعلقة بتحديات النجاح ، وسبل التغلب على المعوقات ، وتعزيز الثقة بالنفس ، مع التركيز على دمج ذوى الهمم فى المجتمع بصورة إيجابية وفعالة .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

بلغة الإشارة.. عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

بلغة الإشارة.. عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

زيادة الوزن

مش الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

نيسان

نيسان
نيسان
نيسان

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

طقطقة الركبة

طقطقة الركبة
طقطقة الركبة
طقطقة الركبة

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

