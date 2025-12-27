الأورمان تنفذ عمليات جراحية وقسطرة علاجية مجاناً لمرضى القلب بأسوان

أشرفت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، بقيادة محمد يوسف، على تنفيذ جمعية الأورمان 8 عمليات جراحية وقسطرة علاجية مجانية تماماً لمرضى القلب ضمن الأولى بالرعاية وغير القادرين داخل المحافظة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقًا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وقال محمد يوسف إنه تم توفير جميع سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث إن هذا الدعم الطبي يساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

جهود الأورمان

بينما أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التي تقوم بتذليل جميع العقبات أمام عمل الجمعية.

وقال إن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصرالمحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأضاف “شعبان” أن جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب وقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن في إجراء 57 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغيرالقادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.