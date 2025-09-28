وكيل تعليم أسيوط يوجه المعلمين بالالتزام بالمصادر الرسمية وتنويع أساليب الشرح

وجه محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط معلمى مدرستى منفلوط الثانوية بنات والمنفلوطى الثانوية بنين بإدارة منفلوط التعليمية بضرورة تنويع مصادرهم التعليمية للحصول على المعلومات والالتزام بموقع وزارة التربية والتعليم وموقع بنك المعرفة المصرى ومنصة كيريو للبرمجة والذكاء الاصطناعى ومساعدة الطلاب على التسجيل في تلك المواقع للحصول على المعلومات والشرح اللازم .

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم والتى تفقد خلالها مدرسة منفلوط الثانوية بنات والمنفلوطى الثانوية بنين بمركز منفلوط رافقه خلالها قدرى حسين مدير إدارة منفلوط التعليمية .



التزام كافة المعلمين بالخطط التعليمية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط - خلال جولته - إلى ضرورة التزام كافة المعلمين بالخطط التعليمية والوسائل التعليمية اللازمة لشرح المناهج التعليمية والاستعانة بمصادر المعرفة والمعلومات المتنوعة والتى وفرتها الدولة المصرية من مكتبات ومعامل و كتب دراسية ومناهج مطورة وموقع وزارة التربية التعليم (www.moe.gov.eg)

والذى يحتوى على المكتبة الإلكترونية و كافة المناهج الدراسية وجميع الشرح للمناهج والتقييمات وكافة الخدمات المجانية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور فضلا عن منصة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب الصف الأول الثانوى ( qureo ) كيريو اليابانية والتى اتيحت باللغة العربية لكل طلاب الصف الاول الثانوى للتسجيل في المنصة بالإيميل الموحد عبر اللينك الاتى

https://af-portal.qureo.education/login .

وموقع بنك المعرفة المصرى (www.ekb.eg) للحصول على المعلومات والكتب العلمية فى كافة تخصصات المعرفة والمتاحة مجانا لجميع الطلاب والمعلمين والباحثين عن المعرفة بالإضافة إلى الاسطوانات المدمجة لشرح المناهج والدروس التعليمية التى وفرتها الوزارة بكافة المدارس الاستعانة بها فى شرح المناهج التعليمية بواسطة معامل الحاسب الاولى وغرفة مناهل المعرفة بالمدارس بالإضافة إلى المعامل المتنوعة والمكتبة المدرسية وماتحويه من كتب قيمة فى كافة المجالات .



وأشاد دسوقى بالنهضة التعليمية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية راعى مسيرة التنمية فى البلاد وبخطوات ملموسة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم .