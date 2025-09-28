قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ تنفيذ قرار مصادرة العجول والماشية الهائمة في الشوارع
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
ضبط عدد من القضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم أسيوط يوجه المعلمين بالالتزام بالمصادر الرسمية وتنويع أساليب الشرح

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد مدارس منفلوط
وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد مدارس منفلوط
إيهاب عمر

وجه محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط معلمى مدرستى منفلوط الثانوية بنات والمنفلوطى الثانوية بنين بإدارة منفلوط التعليمية بضرورة تنويع مصادرهم التعليمية للحصول على المعلومات والالتزام بموقع وزارة التربية والتعليم وموقع بنك المعرفة المصرى ومنصة كيريو للبرمجة والذكاء الاصطناعى ومساعدة الطلاب على التسجيل في تلك المواقع  للحصول على المعلومات والشرح اللازم .

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم والتى تفقد خلالها مدرسة منفلوط الثانوية بنات والمنفلوطى الثانوية بنين بمركز منفلوط رافقه خلالها قدرى حسين مدير إدارة منفلوط التعليمية .
 

التزام كافة المعلمين بالخطط التعليمية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط  - خلال جولته - إلى ضرورة التزام كافة المعلمين بالخطط التعليمية والوسائل التعليمية اللازمة لشرح المناهج التعليمية والاستعانة بمصادر المعرفة والمعلومات المتنوعة والتى وفرتها الدولة المصرية من مكتبات ومعامل و كتب دراسية ومناهج مطورة وموقع وزارة التربية التعليم (www.moe.gov.eg)
والذى يحتوى على المكتبة الإلكترونية و كافة المناهج الدراسية وجميع الشرح للمناهج والتقييمات وكافة الخدمات المجانية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور فضلا عن منصة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب الصف الأول الثانوى (  qureo ) كيريو اليابانية  والتى اتيحت باللغة العربية لكل طلاب الصف الاول الثانوى للتسجيل في المنصة بالإيميل الموحد  عبر اللينك الاتى 
https://af-portal.qureo.education/login .
وموقع بنك المعرفة المصرى (www.ekb.eg) للحصول على  المعلومات والكتب العلمية فى كافة تخصصات المعرفة والمتاحة مجانا لجميع الطلاب والمعلمين والباحثين عن المعرفة بالإضافة إلى الاسطوانات المدمجة لشرح المناهج والدروس التعليمية التى وفرتها الوزارة بكافة المدارس الاستعانة بها فى شرح المناهج التعليمية بواسطة معامل الحاسب الاولى وغرفة مناهل المعرفة بالمدارس بالإضافة إلى المعامل المتنوعة والمكتبة المدرسية وماتحويه من كتب قيمة فى كافة المجالات .


وأشاد دسوقى بالنهضة التعليمية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية راعى مسيرة التنمية فى البلاد وبخطوات ملموسة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم .

وزارة التربية والتعليم ادارة منفلوط التعليمية موقع وزارة التربية والتعليم بنك المعرفة الذكاء الاصطناعى مدرسة منفلوط الثانوية بنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

ترشيحاتنا

بنيامين نتنياهو

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يماطل وسيطلب تعديل مبادرة ترامب لإنهاء حرب غزة

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الوفد الدائم والقنصلية العامة في نيويورك

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الوفد الدائم والقنصلية العامة في نيويورك

أرشيفية

الكنيست الإسرائيلي يناقش اليوم مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين

بالصور

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد