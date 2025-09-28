قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع "تكنيب الإيطالية" مشروعات كبرى للتنمية والمشاركة المجتمعية

محافظ أسيوط يبحث مع "تكنيب الإيطالية" مشروعات كبرى للتنمية والمشاركة المجتمعية
محافظ أسيوط يبحث مع "تكنيب الإيطالية" مشروعات كبرى للتنمية والمشاركة المجتمعية
إيهاب عمر

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه وفدًا من شركة تكنيب الإيطالية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار المسؤولية المجتمعية، ودعم عدد من المشروعات التنموية التي تسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وضم الوفد كلًا من يوليان لي مدير المشروع، ومحمد الروبي المدير الإقليمي لشؤون البيئة والمجتمع، وأيون ريكي مدير الأمن بالشركة، وروبرتو مسله نائب مدير السلامة والصحة، وماركو أوليا مدير الشؤون الإدارية، كما حضر اللقاء عدد من قيادات مديريات الخدمات بأسيوط، من بينهم حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور جمال سيد مدير عام الطب البيطري، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية وطارق الدسوقي مدير عام إدارة أسيوط التعليمية والشيماء عبد المعطى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة أماني الليثي رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية بأسيوط.

تطوير المدافن الصحية وتحسين منظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة

ناقش اللقاء آليات التعاون في عدة مجالات، من بينها تطوير المدافن الصحية وتحسين منظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، والتعامل العلمي مع ظاهرة الكلاب الضالة بما يحافظ على الصحة العامة والأمن البيئي، إضافة إلى رفع كفاءة دور الأيتام بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط حرص الدولة على تحسين البيئة ورفع مستوى الخدمات، مشيرًا إلى وجود عدد من المدافن الصحية والمحطات الوسيطة التي تخدم مراكز المحافظة، داعيًا إلى تطوير مدفن منطقة "الجورة" ببني غالب وزيادة الاهتمام بالتشجير والزراعات. كما كشف عن إقامة مركز متكامل بمنقباد لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، يضم مستشفى بيطريًا ومصنعًا للأدوية والأعلاف، إلى جانب مركز أبحاث لتدريب الكوادر البيطرية، على أن يتم تعميم التجربة بنماذج مصغرة في مختلف المراكز.

وفي مجال رعاية الأيتام، دعا المحافظ الشركة إلى المساهمة في تطوير دار الصفا للبنات ودار الحنان للبنين التابعتين لجمعية الرعاية الاجتماعية، موضحًا أن المشروع يشمل إعادة تأهيل المباني ورفع كفاءتها وتجهيزها بالأثاث اللازم، مع إنشاء مدرسة داخلية متخصصة في اللغات والتكنولوجيا، بما يضمن دمج الأيتام في المجتمع وإعدادهم للالتحاق بالجامعات وسوق العمل. كما أشار إلى خطة إنشاء مبنى جديد لدار الحنان على خمسة طوابق مجهز وفق أحدث المعايير.

وأضاف المحافظ أن خطة التنمية تشمل أيضًا إنشاء مركز تدريب متطور للأيتام يتيح لهم فرصًا في مشروعات متناهية الصغر بمجالات تدوير المخلفات، والزراعة، وتربية الماشية والطيور، مؤكدًا استعداد المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات بإيجار رمزي وفترة سماح، مع متابعة دورية لضمان استدامتها.

وفي ختام اللقاء، أشاد اللواء هشام أبو النصر بدور شركة تكنيب الإيطالية في مجال المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن تعاونها مع المحافظة يمثل إضافة مهمة للجهود المبذولة في تحسين مستوى الخدمات وتطوير القطاعات الحيوية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن استعدادهم لدراسة المشروعات المطروحة وتقديم الدعم اللازم بما يتماشى مع التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية ومساهمتها في تنمية المجتمع المحلي.

أسيوط شركة تكنيب الإيطالية المسؤولية المجتمعية المشروعات التنموية عجلة التنمية شؤون البيئة وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الإسكان الطب البيطري هيئة الأبنية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

بالصور

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد