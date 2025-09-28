قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحويل خطط التكيف المناخي إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن
الرئيس السيسي يؤكد محورية دور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم دول القارة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. ويؤكد ضرورة تعزيز التجارة ودعم التصنيع القاري
انفراجة في أزمة شروق وفا بعد تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة
4700 قطعة جديدة..بيان هام من الإسكان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن
خلال زيارته للغربية|وزير التعليم يتحدث مع المعلمين عن البكالوريا وتحديات المنظومة
دفعات جديدة من المساعدات تغادر الأراضي المصرية إلى غزة
ماذا تفعل عن حدوث أمر يسرك؟.. اتبع هذه السنة النبوية عند الشعور بالفرح
محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع شركة إيطالية مشروعات للتنمية والمشاركة المجتمعية

 أكد محافظ أسيوط هشام أبوالنصر، حرص الدولة على تحسين البيئة ورفع مستوى الخدمات، مشيرًا إلى وجود عدد من المدافن الصحية والمحطات الوسيطة التي تخدم مراكز المحافظة، داعيًا إلى تطوير مدفن منطقة "الجورة" ببني غالب وزيادة الاهتمام بالتشجير والزراعات، كما كشف عن إقامة مركز متكامل بمنقباد لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، يضم مستشفى بيطريًا ومصنعًا للأدوية والأعلاف، إلى جانب مركز أبحاث لتدريب الكوادر البيطرية، على أن يتم تعميم التجربة بنماذج مصغرة في مختلف المراكز.


جاء ذلك خلال استقبال المحافظ بمكتبه وفدًا من شركة "تكنيب" الإيطالية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار المسؤولية المجتمعية، ودعم عدد من المشروعات التنموية التي تسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.


وفي مجال رعاية الأيتام، دعا المحافظ الشركة إلى المساهمة في تطوير دار الصفا للبنات ودار الحنان للبنين التابعتين لجمعية الرعاية الاجتماعية، موضحًا أن المشروع يشمل إعادة تأهيل المباني ورفع كفاءتها وتجهيزها بالأثاث اللازم، مع إنشاء مدرسة داخلية متخصصة في اللغات والتكنولوجيا، بما يضمن دمج الأيتام في المجتمع وإعدادهم للالتحاق بالجامعات وسوق العمل.. مشيرا إلى خطة إنشاء مبنى جديد لدار الحنان على خمسة طوابق مجهزة وفق أحدث المعايير.


وقال المحافظ، إن خطة التنمية تشمل أيضًا إنشاء مركز تدريب متطور للأيتام يتيح لهم فرصًا في مشروعات متناهية الصغر بمجالات تدوير المخلفات، والزراعة، وتربية الماشية والطيور، مؤكدًا استعداد المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات بإيجار رمزي وفترة سماح، مع متابعة دورية لضمان استدامتها.


وفي ختام اللقاء، أشاد المحافظ بدور شركة "تكنيب" الإيطالية في مجال المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن تعاونها مع المحافظة يمثل إضافة مهمة للجهود المبذولة في تحسين مستوى الخدمات وتطوير القطاعات الحيوية.


من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن استعدادهم لدراسة المشروعات المطروحة وتقديم الدعم اللازم بما يتماشى مع التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية ومساهمتها في تنمية المجتمع المحلي.

